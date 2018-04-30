15 вдохновляющих людей, которые весили по 300 кг, но победили себя

Изначально сериал состоял из пяти частей. Но удивительные истории похудения так полюбились зрителям, что его решено было продлить. Участники — люди с патологическим ожирением, которое причиняет вред здоровью. Невероятная порция мотивации — в подборке ниже.
Кристина Филипс. 320 кг — 83 кг
Амбер Рашди. 300 кг — 107 кг
Марла Маккартс. 362 кг — 136 кг
Дональд Шелтон. 306 кг — 133 кг
Чак Тёрнер. 314 кг — 196 кг
Паула Джонс. 241 кг — 122 кг
Залин Висворт. 272 кг — 136 кг
Джун Макками. 272 кг — 167 кг
Эшли Данн-Братчер. 328 кг — 213 кг
Оливия Круз. 263 кг — 90 кг
Чарити Пирс. 362 кг — 136 кг
Тара. 274 кг — 126 кг
Паула. 241 кг — 171 кг
Бетти Джо. 296 кг — 90 кг
Никки Вебстер. 294 кг — 107 кг
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