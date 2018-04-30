15 вдохновляющих людей, которые весили по 300 кг, но победили себя

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15 вдохновляющих людей, которые весили по 300 кг, но победили себя

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Фото © tlc.com

Найти оправдание для того, чтобы пропустить тренировку или полакомиться вредной едой, легко. Сложно взять себя в руки и начать медленный, но верный путь к нормальному образу жизни. Участники телешоу "Я вешу 300 кг" на своём примере показывают, что нет ничего невозможного. Мы отобрали 15 самых впечатляющих результатов.

Изначально сериал состоял из пяти частей. Но удивительные истории похудения так полюбились зрителям, что его решено было продлить. Участники — люди с патологическим ожирением, которое причиняет вред здоровью. Невероятная порция мотивации — в подборке ниже.

Кристина Филипс. 320 кг — 83 кг

<p>Фото © <a href="https://www.tlc.com/tv-shows/my-600-lb-life/" target="_blank">tlc.com</a></p>

Амбер Рашди. 300 кг — 107 кг

<p>Фото © <a href="https://www.tlc.com/tv-shows/my-600-lb-life/" target="_blank">tlc.com</a></p>

Марла Маккартс. 362 кг — 136 кг

<p>Фото © <a href="https://www.tlc.com/tv-shows/my-600-lb-life/" target="_blank">tlc.com</a></p>

Дональд Шелтон. 306 кг — 133 кг

<p>Фото © <a href="https://www.tlc.com/tv-shows/my-600-lb-life/" target="_blank">tlc.com</a></p>

Чак Тёрнер. 314 кг — 196 кг

<p>Фото © <a href="https://www.tlc.com/tv-shows/my-600-lb-life/" target="_blank">tlc.com</a></p>

Паула Джонс. 241 кг — 122 кг

<p>Фото © <a href="https://www.tlc.com/tv-shows/my-600-lb-life/" target="_blank">tlc.com</a></p>

Залин Висворт. 272 кг — 136 кг

<p>Фото © <a href="https://www.tlc.com/tv-shows/my-600-lb-life/" target="_blank">tlc.com</a></p>

Джун Макками. 272 кг — 167 кг

<p>Фото © <a href="https://www.tlc.com/tv-shows/my-600-lb-life/" target="_blank">tlc.com</a></p>

Эшли Данн-Братчер. 328 кг — 213 кг

<p>Фото © <a href="https://www.tlc.com/tv-shows/my-600-lb-life/" target="_blank">tlc.com</a></p>

Оливия Круз. 263 кг — 90 кг

<p>Фото © <a href="https://www.tlc.com/tv-shows/my-600-lb-life/" target="_blank">tlc.com</a></p>

Чарити Пирс. 362 кг — 136 кг

<p>Фото © <a href="https://www.tlc.com/tv-shows/my-600-lb-life/" target="_blank">tlc.com</a></p>

Тара. 274 кг — 126 кг

<p>Фото © <a href="https://www.tlc.com/tv-shows/my-600-lb-life/" target="_blank">tlc.com</a></p>

Паула. 241 кг — 171 кг

<p>Фото © <a href="https://www.tlc.com/tv-shows/my-600-lb-life/" target="_blank">tlc.com</a></p>

Бетти Джо. 296 кг — 90 кг

<p>Фото © <a href="https://www.tlc.com/tv-shows/my-600-lb-life/" target="_blank">tlc.com</a></p>

Никки Вебстер. 294 кг — 107 кг

<p>Фото © <a href="https://www.tlc.com/tv-shows/my-600-lb-life/" target="_blank">tlc.com</a></p>

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