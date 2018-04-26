Это не лечится, или Как сенатор марганцовочку всем советовал

Журналист Александра Рыкова — о рекомендациях депутатов и сенаторов заменить иностранные лекарства аскорбинкой, марганцовкой и боярышником.

Моё детство пришлось на 90-е, и есть одно очень яркое воспоминание о нём, которое сегодня всплыло со дна памяти. У моего дедушки на ногах была экзема — это когда на коже появляются круглые болячки, красные и гнойные. Как сейчас помню этот ежедневный ритуал: бабушка размешивала в тазу ярко-розовый порошок, вода становилась такой же розовой — и дедушка, поморщившись, окунал в неё ноги. Водичка казалась мне довольно интересной. Только когда я хотела с ней поиграть, вся семья пыталась закрыть меня в другой комнате. И порошок не давали попробовать. Это была марганцовка.

Тогда в аптеках не было другого приличного средства, чтобы продезинфицировать раны. К счастью, сейчас доступны антисептики на любой вкус — и дорогие, и за 10 рублей. Но у меня, наверное, навсегда осталось в памяти это тяжёлое дефицитное время с оттенком фуксии — когда людям приходилось залечивать раны порошком, который, конечно, в какой-то степени может быть эффективным обеззараживающим средством, но с таким же успехом может вызывать ожоги и аллергию. А если дети глотают эти яркие шарики, то привет: ожог пищевода, отравление и инвалидность. В общем, минусов предостаточно.

И вот в 2018 году один сенатор вдруг заявляет, что, вообще-то, все современные зарубежные лекарства — это просто пшик и профанация по сравнению с марганцовкой. С тем самым розовым порошком, которым омывал ноги мой дед. Я серьёзно — нам с вами предложили выбросить лекарства и оставить в аптечке марганцовку и аскорбинку.

А предложил, между прочим, член Совета Федерации Сергей Лисовский. Как пишут в СМИ, он решительно осуждает рекламу иностранных препаратов на телевидении и уверен, что марганцовки и аскорбиновой кислоты вполне достаточно, чтобы вылечиться от всех болезней. Контекст — обсуждение возможного принятия закона о запрете иностранных лекарств в России в ответ на американские санкции (про эту вакханалию можете отдельно почитать здесь).

Сергей Фёдорович ласково называет перманганат калия "марганцовочкой" и утверждает, что именно этим средством его лечили от всех болезней в детстве. Может быть, поэтому он такой злой, хотя сейчас, конечно, не об этом.

Представитель Совета Федерации уверен, что во всём виновата реклама. Мол, рекламируют всякие вражеские таблетки, а нашу марганцовочку не рекламируют, поэтому малоимущие граждане вынуждены тратить деньги на дорогую иностранщину. А у состоятельных граждан, по мнению Лисовского, "есть время и возможность проконсультироваться с врачом". То есть, по-видимому, богачи не тратятся.

Но тут же Сергей Фёдорович делает очень важную оговорку. Он считает, что зарубежные препараты усугубляют здоровье граждан, а потом государство вынуждено тратить на лечение таких слабомыслящих россиян бюджетные средства. Кому Сергей Фёдорович захотел подражать в данном случае, даже интересно. Депутату Петру Толстому, который давеча предлагал всех лечить боярышником или корой дуба? Или заместителю мэра Москвы Леониду Печатникову, который недавно заявил, что пациенты, у которых рак выявили на последней стадии, должны сами платить за своё лечение, потому что диспансеризацию не надо было пропускать?

В чём-то сенатор Лисовский, несомненно, прав. Наши люди действительно очень плохо понимают, что именно они покупают в аптеке. По телевизору идёт реклама одного лекарства за 500 рублей, а на самом деле существует вполне достойный аналог за 50 рублей. Причём не один. Но производителям, конечно, невыгодно, чтобы покупатели об этом знали. Тут, кстати, речь может идти как о зарубежных препаратах, так и о лекарствах отечественного производства. Бизнес — он и в Африке бизнес.

А что касается марганцовки — да, действительно, раньше это средство использовали для всего и вся: и пупок младенцам заживляли, и огород удобряли. Но сейчас XXI век, господа, о чём мы говорим?

Наши чиновники как-то пока не хотят понимать, что здравоохранение — это не только бумажки, планы, деньги, статистика и Минздрав. Эта система обязана охранять наше с вами здоровье, заботиться о нём. А чиновники должны понимать, что от каждого слова, закона или приказа зависит человеческая жизнь.

Что-то я сильно сомневаюсь, что сам Сергей Лисовский, если у него (не дай бог, конечно) случится серьёзная беда со здоровьем, побежит в аптеку за марганцовкой и аскорбинкой. Он-то, кстати, относится к числу вполне состоятельных граждан, у которых есть и время, и средства, чтобы с врачами консультироваться. В 2017 году доход Лисовского, согласно официальным данным, превысил 71 миллион рублей. Наверняка хватает и на марганцовку, и на боярышник, и на подорожник с аскорбинкой.

Политика — дело тонкое, но всепоглощающее. Как бы все ни старались сделать вне санкций спорт, здоровье, искусство, ничего ни у кого не получается, к великому сожалению. А сейчас мы становимся свидетелями очень противной и непрофессиональной спекуляции наших депутатов и сенаторов на теме нашего же с вами здоровья. Это очень обидно, неприятно и страшно. Сколько в нашей стране семей, которые борются за выживание своих близких и ждут лекарство за миллионы рублей из-за рубежа? Марганцовку им раздавать будем? Или кору дуба?

Сколько несчастных родителей, которые просят о помощи для своих больных детей в эфире федеральных каналов? У них еле хватает денег на жизнь, не то что на операцию за десятки миллионов разной валюты для своего малыша. И государство им денег-то не выделяет — это что, тоже реклама забугорных "фуфломицинов" виновата?

А сколько маленьких ВИЧ-инфицированных россиян может остаться без лечения, если законопроект о запрете иностранных лекарств примут? Вот интересно, Сергей Фёдорович Лисовский, Пётр Олегович Толстой и другие "патриоты" в курсе, что наши же отечественные фармпроизводители, которых все так активно ублажают, не хотят и не будут сами делать детские формы препаратов от ВИЧ, потому что им это просто невыгодно? Надеюсь, что не в курсе, иначе их слова уже будут выглядеть не только околесицей, но и издевательством.

Подбор лекарств — это вообще очень индивидуальная история. Иногда пациентам нужно одно-единственное лекарство во всём мире, но дорогое и зарубежное, которого почти нереально добиться.

Сейчас по сценарию на сцене могли бы появиться защитники нашего Минздрава с репликой про нехватку бюджетных средств. Да, денег на здравоохранение действительно выделяется катастрофически мало, но у нас что-то слишком часто даже за человеческим отношением приходится в очередь выстраиваться, не то что за дорогими лекарствами и пособиями.

Конечно, я не профессиональный врач и давать оценку эффективности тем или иным лекарствам у меня нет права. Но я журналист и по долгу службы почти каждый день слышу истории о том, как люди остаются без лекарств. Кто-то ищет помощи в соцсетях: "Кто едет из Берлина в Москву? Пожалуйста, откликнитесь, нужно передать лекарство!" Кто-то обивает пороги всех инстанций, чтобы ребёнок-инвалид не умер. А кто-то умирает, так и не дождавшись. Неужели аскорбинка залечит все эти раны?

Кстати, если вдруг уважаемый сенатор не в курсе, марганцовку в аптеке можно купить только по рецепту. Сергей Фёдорович, если вы рецепт получите и приобретёте марганцовку, смело выкладывайте фото в соцсети — вы, несомненно, станете героем мемов. Только они вряд ли вам понравятся.