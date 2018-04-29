Бывшую американскую телезвезду и модель в доме престарелых "заживо съели" клещи

Женщина прошла Вторую мировую войну — она работала на военно-морской верфи. В мирное время красавица Ребекка стала моделью, устроилась работать на чикагское телевидение и обрела известность.
Но вышло так, что когда-то прекрасная и популярная Ребекка закончила свои дни в прижизненном аду. Пожилая женщина с деменцией медленно умирала от того, что миллионы микроскопических паразитов поедали её живьём. По словам адвоката, персоналу дома престарелых запретили прикасаться к почерневшей руке, чтобы та "не отвалилась".
За всю свою карьеру я не видел ничего более ужасного
Крис Сперри, патологоанатом
Родственники к ней не приходили, государству старушка тоже оказалась не нужна. Теперь адвокаты судятся с компанией-владельцем дома престарелых и чиновниками местного департамента здравоохранения. Вину организации не признают и перекладывают друг на друга.
Не понимаю, как можно позволить человеку так страдать. Я серьёзно подумал и могу назвать это убийством по неосторожности
Майк Прието, адвокат
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