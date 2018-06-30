"За 8 лет врачи ничего не придумали, кроме как ампутировать мою сломанную ногу"

Всё это время жительница Англии терпела сильную боль и боялась, что может умереть в любой момент из-за появившихся тромбов.

Когда Джули Бэнуэл повела пятилетнего сына в школу, то даже представить не могла, что обычное для неё утро закончится травмой на всю жизнь. Из-за нелепой случайности, которая произошла в апреле 2010 года, жительница Англии сломала ногу. Из активной матери она вмиг превратилась в постоянно больного человека, сообщает Mirror.

Не было никакого продвижения в выздоровлении, одна процедура сменялась другой. Три операции на колене, физиотерапия, иглоукалывание, инъекции стероидов и имплантат-стимулятор спинного мозга. Потом появились тромбы, и я стала пить 50 таблеток в день Джули Бэнуэл

Большая часть дня Джули проходила в страшной боли, из-за чего 43-летняя женщина была вынуждена принимать до 50 таблеток в день вместе с болеутоляющими. Врачи приняли решение, что единственный способ прекратить мучения Джули — это ампутировать её правую ногу, которую она сломала восемь лет назад.

Шансы на то, что операция пройдёт успешно, были 50/50, однако Джули решила испытать свою удачу и не прогадала. Женщина признаётся, что сейчас чувствует себя просто фантастически, и надеется, что следующим шагом на пути к выздоровлению станет протез.