"За 8 лет врачи ничего не придумали, кроме как ампутировать мою сломанную ногу"

Когда Джули Бэнуэл повела пятилетнего сына в школу, то даже представить не могла, что обычное для неё утро закончится травмой на всю жизнь. Из-за нелепой случайности, которая произошла в апреле 2010 года, жительница Англии сломала ногу. Из активной матери она вмиг превратилась в постоянно больного человека, сообщает Mirror.
Не было никакого продвижения в выздоровлении, одна процедура сменялась другой. Три операции на колене, физиотерапия, иглоукалывание, инъекции стероидов и имплантат-стимулятор спинного мозга. Потом появились тромбы, и я стала пить 50 таблеток в день
Джули Бэнуэл
Большая часть дня Джули проходила в страшной боли, из-за чего 43-летняя женщина была вынуждена принимать до 50 таблеток в день вместе с болеутоляющими. Врачи приняли решение, что единственный способ прекратить мучения Джули — это ампутировать её правую ногу, которую она сломала восемь лет назад.
Шансы на то, что операция пройдёт успешно, были 50/50, однако Джули решила испытать свою удачу и не прогадала. Женщина признаётся, что сейчас чувствует себя просто фантастически, и надеется, что следующим шагом на пути к выздоровлению станет протез.
Все ночи напролет я сидела со страшной болью и рыдала, задаваясь вопросом, закончится ли это когда-нибудь. Я отвела моего мальчика в школу в то утро и даже не думала, что моя жизнь так резко изменится
Джули Бэнуэл
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