"Мы 10 лет откладывали свадьбу, пока врачи не сказали, что любимая скоро умрёт"

42-летняя Саманта год боролась с раком кишечника, но в итоге болезнь одержала верх.

Саманта Смит вышла замуж за любовь всей своей жизни всего за несколько дней до своей смерти. Несмотря на то что 42-летняя женщина была слишком слаба после года борьбы с раком кишечника, она всё равно самостоятельно пошла к алтарю, чтобы сказать заветное "да" своему мужу Марку, сообщает Mirror.

Супруги решили сказать друг другу свадебные клятвы сразу после того, как узнали, что Саманте осталось жить всего несколько дней. Поэтому в кратчайшие сроки они собрали родственников и близких друзей, которые помогли им с организацией торжества, в частности с выбором свадебного платья и колец.

Перед своими детьми Марк и Саманта поклялись в вечной любви. Об этой свадьбе они мечтала уже много лет, но постоянно откладывали её на потом, пока не стало слишком поздно.

Когда я увидел Саманту в свадебном платье, то меня переполняла гордость. Она изо всех сил пыталась дойти до алтаря. После чего мы обменялись клятвами и кольцами. Это был самый счастливый момент в нашей жизни Марк Смит

Однако их радость вскоре обернулась нестерпимой болью в сердце, когда Саманты не стало менее чем через две недели после церемонии. У женщины осталось трое детей: 11-летняя Неве, трёхлетняя Милли и 16-летний Каллум.

Возможно, наша супружеская жизнь не была такой долгой, как у остальных. Но я очень горжусь тем, что Саманта стала моей женой. Я всегда буду благодарен, что она вошла в мою жизнь. Она была для меня лучшим другом и второй половинкой Марк Смит

Марк встретил Саманту 10 лет назад, и мужчина признаётся, что это любовь. Однако их идиллия рухнула год назад, когда врачи поставили Саманте страшный диагноз. Женщина прошла через химиотерапию, но всё было безуспешно. Марк до сих пор не может поверить в произошедшее. Он находился рядом с ней вплоть до момента, когда она сделала последний вдох.