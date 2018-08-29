FAQ: Правда ли, что ВИЧ-инфицированные, которые пьют лекарства, не заразны?

ВИЧ — неизлечимое заболевание. По крайней мере, пока. Но, если инфицированный пьёт положенные ему лекарства (так называемая антиретровирусная терапия), он может десятилетиями чувствовать себя вполне хорошо. При этом максимально снижается риск, что ВИЧ-положительный заразит своего полового партнёра — даже при незащищённом половом контакте.

— У ВИЧ-положительных берётся кровь на исследование. Определяется количество вируса на 1 мм крови. Если показатель ниже 40 копий на 1 мм, то это называется неопределяемой вирусной нагрузкой, — пояснил Кирилл Барский, руководитель программ фонда по борьбе со СПИДом "Шаги". — В таком случае ВИЧ-положительный человек при незащищённом половом контакте не может передать вирус. Для передачи вируса, по данным разных научных исследований, его количество должно быть от 10 000 копий на 1 мм крови.

По словам Кирилла Барского, по этому вопросу постоянно проводятся исследования во многих странах мира.

— В 2018 году было опубликовано пять научных работ, о которых я знаю. В одном из больших исследований, которое проводилось в нескольких странах, участвовали пять тысяч пар. В каждой из них один человек был ВИЧ-инфицированным с неопределяемой вирусной нагрузкой. Никто из них не передал вирус своему партнёру или партнёрше, — сказал эксперт.

Но всё-таки говорить о том, что ВИЧ-положительный с неопределяемой вирусной нагрузкой вообще не заразен, нельзя. Например, при переливании крови заражение может произойти.

— Сейчас проводятся длительные исследования по поводу инъекционного пути передачи — среди потребителей наркотиков, — сказал Кирилл Барский. — Вопрос остаётся открытым: может ли передаться вирус таким путём при неопределяемой вирусной нагрузке? Но, что касается полового пути, всё просто: неопределяемый — значит, не передающий.