Кейт Уинслет зарыдала на похоронах девушки, жизнь которой она не смогла спасти

Джемма узнала, что больна раком, во время беременности и отказалась от химиотерапии.

Джеммы Наталл не стало в начале этого месяца. Несмотря на поддержку знаменитостей и передовые медицинские технологии, девушка проиграла борьбу с раком яичников. Дело в том, что Джемма была беременна, когда узнала о страшном диагнозе, и поэтому решила отложить химиотерапию. Но за это время метастазы появились в соседних органах, что значительно снизило её шансы на выживание, сообщает The Sun.

Голливудская актриса Кейт Уинслет оказалась одной из тех, кто пришёл Джемме на помощь, чтобы собрать деньги, необходимые для лечения. И сначала состояние девушки действительно улучшилось. Но вскоре рак вернулся, и врачи были уже бессильны. В октябре Джемма скончалась, оставив 4-летнюю дочь по имени Пенелопа.

На похороны пришли все, кто переживал за судьбу погибшей. Среди них оказалась и Уинслет, мать которой тоже борется с онкологией.

Её решимость победить рак ради Пенелопы не оставила меня равнодушной, и я захотела помочь. Джемма была бойцом. Она сражалась и вопреки всему доказывала, что врачи ошибались на её счёт. Она смогла дожить до того, когда её дочь впервые пошла в школу Кейт Уинслет

Джемма прожила по меньшей мере на 18 месяцев дольше, чем прогнозировали врачи.

Джемма приступила к лечению сразу после родов, и спустя несколько курсов химиотерапии болезнь отступила... чтобы через год ударить с новой силой. Врачи сообщили, что уже ничего нельзя поделать, и тогда мама девушки, Хелен, продала свой дом и начала собирать пожертвования, чтобы отправить её в Германию. Вскоре женщина получила электронное письмо от Уинслет. Актриса предложила свою финансовую помощь и помощь Леонардо Ди Каприо.

Они провели аукцион, выставив на торги необычный лот — "Три ночи с Джеком и Роуз". Покупатель получал возможность поужинать с актёрами. Таким образом им удалось собрать £955 тыс., однако это не спасло жизнь Джеммы.