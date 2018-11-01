Вазелин и жир после липосакции. Что в нас закачивают пластические хирурги

История о том, что после пластической операции девушке удалили грудь, — не выдумка, а реальность, с которой нередко сталкиваются россиянки. А чёрные соски — не страшилка, а то, что профессионалам приходится исправлять. Как нас обманывают пластические хирурги.

Росздравнадзор обнародовал результаты проверок более чем 500 клиник пластической хирургии. Как оказалось, нарушения есть в 67% учреждений. Замначальника управления организации госконтроля качества оказания медицинской помощи населению Никита Матыцин отметил, что так или иначе нарушали правила в 362 организациях.

Нередко пластику делали организации, у которых не было на это лицензии или в которых не существовало необходимого оборудования.

Врач-дерматолог, косметолог, руководитель центра эстетической медицины Елена Ковтун рассказала Лайфу, какие ошибки пластических хирургов чаще всего приходится исправлять специалистам.

— Контурная пластика — это на первом месте. Второе — неправильно подобранные мощности аппаратов. И третье — это осложнения после того, как сделали процедуру, — рассказала Елена Ковтун.

Впрочем, даже это далеко не самые страшные нарушения. Так, например, некоторые медики вместо имплантов закачивали вазелин, причём делали это неправильно. Итог был страшный — грудь приходилось удалять полностью.

Откуда берётся вазелин

— В своё время были гели, которые вводились в молочные железы, их удаляли много и часто. Я лично не удалял, но слышал ещё и про вазелин, — рассказал Лайфу доктор медицинских наук пластический хирург Александр Братик.

Оказывается, такое предложение периодически всплывает в тех или иных конторах. Пластический хирург Фёдор Красковский ранее рассказывал Лайфу, что врачи предлагают вводить стерильный вазелин. Некоторые делают это без оболочки, против чего выступает мировое сообщество пластических хирургов.

Итог таких процедур, которые проводятся именно без оболочки, может быть страшный: во-первых, вещество может начать гулять по телу. То есть из груди в живот, на ягодицы и так далее. Грудь может стать твёрдой (не упругой, а как бетон) и почернеть. Тогда медикам придётся её удалять.

Почему девушки на это попадаются? Да потому что шарлатаны предлагают сделать операцию в 10 раз дешевле того, сколько "съела" бы из кошелька нормальная пластика. То есть нормальная пластика стоит несколько сотен тысяч рублей. А вот такая — десятки (редко кто называет ценник дороже 50 тысяч).

"Растительное масло" и собственный жир

Александр Братик отметил, что ему не раз приходилось удалять некачественные импланты, которые имели совершенно непонятную природу происхождения, без какого-то фирменного знака.

— Была имплантация собственным жиром человека при липосакции. Плохо отцентрифугированная: при центрифугировании отделяют лизированные ткани, которые превращаются просто в масло, похожее на оливковое или же на растительное, и живой жир, который имеет ненарушенную клеточную структуру, — рассказал Лайфу специалист.

Кроме того, медику приходилось сталкиваться с тяжёлыми последствиями после силиконового геля, который часто распространяется не в том месте, где находится имплантация: он может перемещаться в другие органы. Например, из молочной железы на подмышку или переднюю грудную стенку.

Почернели соски

В феврале этого года в Саратове женщина отсудила 1 млн 84 тысячи рублей после неудачной пластики. Женщина в мае 2017-го делала операцию на груди, после которой ей пришлось ещё не раз обращаться к хирургам.

Как сообщало ИА "Регион 64", вскоре после операции она почувствовала уплотнения. Кроме того, грудь начала болеть, начались выделения. Пациентка побежала в медцентр, где оказалось, что у неё воспаление ареолы, а соски стали чёрного цвета.

Онкологи также обнаружили дисплазию (неправильное развитие тканей, органов или частей тела). Пациентке потребовались операции по удалению некроза с молочных желёз.

А что у них

Кошмарные истории из мира пластической хирургии случаются далеко не только в России. Так, в США специалисты забили тревогу: по информации Science Alert было зафиксировано не менее 32 смертельных случаев после пересадки жира с талии в ягодицы.

Американские медики заявили, что эту процедуру всё чаще проводят некачественно, нарушая основы даже гигиены. Один из побочных эффектов, который нередко встречается после таких операций — жировая эмболия. То есть при неправильном введении инъекций сосуды буквально закупориваются жиром.