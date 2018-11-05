Мама умерла за 3 дня до дня рождения дочки, но успела написать о самом главном

У 42-летней женщины диагностировали рак молочной железы, который вскоре распространился на лимфатические узлы.

Жительница Вустершира, Англия, написала душераздирающий пост, зная, что ей осталось недолго. Сары Меддингс не стало за три дня до того, как её дочке исполнилось 12 лет, но она успела опубликовать их совместную фотографию с очень важными словами, сообщает The Sun.

На снимке Сара обнимается со своей дочкой и 15-летним сыном.

"Это фото было сделано не так давно, и я бы отдала всё, что угодно, лишь бы вернуться в тот день. Жизнь несправедлива. Это действительно так. Никогда и ничего не принимайте как должное. Любите тех, кто этого заслуживает. Цените красоту простых вещей. Не беспокойтесь о том, что вы не можете изменить. Будьте добры. Не ждите особого случая. Наслаждайтесь жизнью".

В 2015 году у Сары был диагностирован рак молочной железы, после чего ей провели лампэктомию. После многочисленных сеансов лучевой и химиотерапии, ей всё-таки удалось победить болезнь, но только на время. Спустя семь месяцев врачи сообщили, что опухоль распространилась на лимфатические узлы.

На протяжении всей болезни Сара писала трогательные посты, посвящённые её друзьям и семье. И когда её не стало, многие с трудом могли поверить, что больше ничего от неё не прочтут. На странице женщины в "Фейсбуке" появились многочисленные сообщения, в которых люди выражали свою скорбь.