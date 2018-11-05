Как меняются люди, когда перестают пить: 10 отрезвляющих примеров

Порой, чтобы привести свою жизнь в порядок, нужно приложить немало усилий. Однако те, кто прошёл этот трудный путь, скажут вам, что оно того стоит. Следующие истории рассказывают о людях, которые смогли отказаться от алкоголя. И пусть причины у всех разные, но конечная цель одна — быть здоровым. И фотографии до и после являются отличным доказательством этому.

"Фото слева сделано 17 месяцев назад возле отделения скорой помощи. Что-то подсказало мне, что я не захочу забыть этот момент. Я не собьюсь с пути"

"Слева — я в реанимации после передозировки. Я решила, что мне надоело постоянно быть усталой и плохо себя чувствовать. И теперь я трезва 6 месяцев"

"Я похудел на 47 кг за 15 месяцев. Сначала я бросил пить, через три месяца изменил рацион и уже год тренируюсь. Измениться можно, несмотря на возраст"

"Один год без алкоголя"

"11 месяцев трезвости, и жизнь никогда не была лучше. Я потерял 20 кг!"

"Я приближаюсь к своему первому году трезвости. Это сумасшествие, что может изменить такой срок"

"До и после 307 дней трезвости"

"На этой неделе будет год, как я бросил пить. Разница в 15 кг"

"Два с половиной года трезвости и занятий пауэрлифтингом"

"Помню, как просыпалась каждую субботу с похмельем. Но в один день я сказала себе: "С меня хватит". Сейчас я иду встречать своих новых учеников"