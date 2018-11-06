Умер 28-летний спортсмен, который на спор съел улитку и впал в кому

28-летний бывший регбист из Австралии Сэм Баллард умер после нескольких лет борьбы с болезнью, которая оставила его прикованным к инвалидному креслу, пишет independent.co.uk.

О смерти сообщили в местных СМИ. Парень скончался в результате осложнений. В последние минуты с ним рядом находились семья и ближайшие друзья, которые не забывали о Сэме всё это время. Последним, что он сказал своей маме, были слова "Я люблю тебя", рассказала австралийская ведущая новостей Лиза Уилкинсон.

Сэм скончался в пятницу утром в больнице Хорнсби, недалеко от того места, где он вырос, в окружении 20 человек, которых он больше всего любил Лиза Уилкинсон, ведущая новостей

Когда Сэму было 19, он во время вечеринки с друзьями на спор проглотил улитку. А наутро выяснилось, что он тяжело заболел. В организм парня попал паразит — крысиный цепень. Спортсмен заразился эозинофильной пневмонией и впал в кому. Подающий надежды регбист остался прикованным к инвалидному креслу после нелепой шутки и в итоге погиб.

Мама Сэма Кэти Баллард была вынуждена бросить работу, чтобы ухаживать за сыном. Женщина рассказала, что, несмотря на все трудности, которые ей пришлось перенести, она никогда не винила ни сына за глупый поступок, ни его друзей, которые были рядом во время спора.

19-летний спортсмен на спор съел улитку — и его навсегда разбил паралич