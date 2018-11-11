Мать перестала кормить грудью 9-летнюю дочь, когда та сама сказала "Стоп!"

Мать четверых детей считает, что кормить детей грудью нужно до тех пор, пока они этого сами хотят.

Жительница Северного Йоркшира кормила свою дочь грудью, пока в возрасте девяти лет она сама не отказалась от её молока. Мать четверых детей пожаловалась, что будет скучать по тому времени, благодаря которому их связь стала такой крепкой, сообщает Daily Record.

Когда у меня появилась Шарлотта, то я приняла решение, что не буду насильно отучать её от груди. В последнее время я кормила её примерно раз в месяц, если она чувствовала себя плохо. Сейчас она обходится без молока уже два месяца Шэрон Спинк

Шэрон Спинк также утверждает, что благодаря полезным свойствам грудного молока девочка абсолютно здорова и редко болеет. И несмотря на критику в её сторону, 50-летняя женщина хочет разрушить предрассудки о грудном вскармливании детей старшего возраста.

У нас не было разговора о том, чтобы она прекратила. Шарлотта сама к этому пришла, и надеюсь, она будет помнить то чувство комфорта и безопасности, которое я ей давала. У нас очень сильная связь, и я уверена, что это благодаря кормлению Шэрон Спинк

Впрочем, Всемирная организация здравоохранения рекомендует вскармливать ребёнка только грудью, пока ему не исполнится шесть месяцев, после чего в рацион можно добавить дополнительное питание.

Шэрон рассказала, что, когда Шарлотте было пять лет, она кормила её грудью по три раза в день. До этого возраста женщина не стеснялась кормить дочь в парикмахерских, супермаркетах и даже церкви. Но когда девочка стала старше, то они стали делать это только дома.