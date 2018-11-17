"Мне оставалось жить неделю из-за врача, который не заметил у меня лейкемию"

В итоге пациентке пришлось обратиться в частную клинику, так как врач решил, что с ней всё в порядке.

Когда Дженна Островски обратилась за медицинской помощью, то её врач сказал, что она жалуется на слишком большое количество симптомов, и поставил диагноз — инфекция дёсен. Единственное, что ей назначили, — анализ крови, который нужно было сделать через две с половиной недели. Однако женщина знала, что с ней происходит нечто более серьёзное, и обратилась в частную больницу, сообщает Daily Mail.

Обследование выявило, что у 34-летней пациентки острый миелоидный лейкоз. И если бы женщина не приступила к немедленному лечению, то ей осталось бы жить всего неделю. Сейчас, спустя 18 месяцев, у Дженны наступила ремиссия.

Тогда я только вернулась из отпуска на Бали, и у меня началась инфекция дёсен, которая никак не проходила. Кроме того, у меня опухли железы, под руками образовались комочки, из-за чего я стала переживать, что у меня рак молочной железы Дженна Островски

Но когда Дженна пришла к врачу, то он заверил, что инфекция просто распространилась на лимфатические узлы. Однако первым тревогу забил стоматолог, когда летом 2017-го её десны так и не прошли, а на икрах появились подозрительные синяки. Тогда женщина снова обратилась к своему врачу, на что он ответил: "Вы перечисляете слишком много симптомов, в то время как приём длится всего 10 минут".

В итоге Дженна обратилась в частную больницу, где уже врачи ей сказали правильный диагноз.

Мне сказали, что если бы я не начала химиотерапию в течение нескольких дней, то могла бы умереть всего через неделю. Тем временем в моей прежней больнице мне сказали, что не могут сделать анализ крови, потому что медсестра заболела Дженна Островски

В течение следующих четырёх месяцев Дженна прошла курс химиотерапии. Теперь каждые три месяца она должна делать биопсию костного мозга.