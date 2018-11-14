Выкиньте печеньки и голодайте! 10 мифов о диабете

Самым большим заблуждением о диабете является запрет на сладкое. Это не совсем так. В чём ещё мы ошибаемся насчёт этой болезни.

14 ноября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. В этот день родился Фредерик Бантинг, который сыграл значительную роль в открытии в 1921 году инсулина, спасающего жизнь диабетикам. Инсулин помогает расщеплять сахар и углеводы, превращая их в энергию для организма.

По данным ООН, диабетом страдает около 400 миллионов жителей планеты. И ежегодно около полутора миллионов человек умирают от последствий этого заболевания. Около 8 миллионов россиян больны диабетом, и ещё примерно 30 миллионов — с преддиабетом. Таковы данные Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России. При этом с 2011 по 2016 год число диабетиков в РФ увеличилось на 25 процентов.

Вокруг диабета существует большое количество заблуждений и ложных сведений. Лайф рассказывает, чему можно доверять, а какие данные являются простыми мифами.

1. К диабету приводят только неправильное питание и сидячий образ жизни

Чрезмерно жирная и сладкая еда и недостаток физических нагрузок — не единственная причина развития диабета. В формировании этого заболевания важную роль играет и грязный воздух. К такому выводу пришли медики из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).

Специалисты изучили экологическую ситуацию в развитых и развивающихся странах, где наблюдается рост числа диабетиков. Проанализировав различия между ними, они сделали вывод, что "страдающие диабетом" государства объединяет высокий уровень загрязнения воздуха. Так, проблема возникла даже там, где нет эпидемии ожирения: в Афганистане, Папуа — Новой Гвинее и ряде африканских стран.

— Число диабетиков начинает расти даже при минимальном уровне загрязнения воздуха, которое считается приемлемым ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения. — Прим. Лайфа). Всё это указывает на то, что эти стандарты нужно менять, — говорится в докладе учёных, опубликованном в журнале Lancet Planetary Health.

2. Голодание — лучшее лекарство при диабете

Безусловно, диета — неотъемлемая часть жизни людей, страдающих диабетом. Но такое питание должно быть подобрано только специалистами и только на основании результатов анализов больного. Многие же, узнав неутешительный диагноз, отказываются от важных приёмов пищи, например завтрака.

А зря. Полезный и сбалансированный завтрак, особенно перед тренировками, оказывает положительное влияние на обмен веществ. Об этом заявили учёные из университета Бата в Великобритании, чьё исследование опубликовано на портале MedicalXpress.

Специалисты провели эксперимент: одну группу людей накормили молочной кашей и отправили в тренажёрный зал, а вторая пошла заниматься на голодный желудок. После этого у добровольцев замерили уровень глюкозы в крови и гликогена в мышцах.

Выяснилось, что при употреблении пищи перед тренировкой увеличивается скорость метаболизма углеводов и выведения глюкозы. Кроме того, спустя два часа после еды меняется уровень сахара в крови. А это, в свою очередь, помогает бороться с такими болезнями, как ожирение, диабет второго типа и сердечно-сосудистые недуги.

3. Продукты из отдела "Для диабетиков" — безвредные

Магазинная полка с названием "Для диабетиков" — не более чем маркетинговый ход. К примеру, на полке диабетического питания лежит то же самое печенье, что и на полке со сладостями, но с одной разницей: в составе первого сахар заменён на "безвредный" аналог. Как считает эндокринолог Нина Холмская, пользы в таких продуктах нет.

— Фруктоза, которая присутствует в большинстве диабетических продуктов, в первой реакции в организме переходит в глюкозу. И диабетические продукты практически так же, может, чуть меньше, чем обычные, повышают уровень сахара в крови, — приводит слова врача портал "ГородВо".

А значит, употребление подобной пищи требует такого же тщательного контроля за уровнем сахара в крови.

4. Диабет передаётся по наследству

Диабет как таковой не передаётся по наследству, но передаётся предрасположенность к нему. В случае если мать и отец больны диабетом I типа, то вероятность развития болезни составляет 25–30 процентов, если диабетом II типа — 70–80 процентов. Вероятность заболеть значительно уменьшается, когда болен только один из родителей.

Врачи-эндокринологи подчёркивают: даже если никто из близких родственников не имел диабета, переедание и сидячий образ жизни могут повлиять на развитие этого заболевания. Поэтому крайне важно не пренебрегать профилактикой — правильным питанием и физическими нагрузками.

5. Инсулин вызывает зависимость

Сахарный диабет — такое заболевание, при котором несостоятельность бета-клеток требует пожизненного лечения. Поэтому специальное питание и таблетки назначаются тоже пожизненно. Если же бета-клетки функционируют нормально, временная инсулинотерапия (например, на период беременности или операции) может быть успешно остановлена.

Инсулин абсолютно безопасен для жизни и здоровья пациента. Он является естественным препаратом, а не наркотическим веществом, поэтому просто не может вызывать привыкание. Кроме того, инсулинотерапия не ограничивает человека в его передвижениях: больной может спокойно работать, заниматься спортом, путешествовать — но при условии возможности самостоятельного введения гормона.

6. Диабетику нельзя есть шоколад, сладкие фрукты, хлеб и макароны

От 50 до 55 процентов рациона человека, даже имеющего диабет, должны составлять углеводы. Без них у пациента могут прыгать показатели сахара и развиться осложнения. Современная эндокринология позволяет лечить диабет по-новому. Питание диабетика рассчитывается так, чтобы он получал все необходимые организму вещества — белки, жиры и углеводы — в физиологических пропорциях.

Углеводистая пища должна присутствовать и быть разнообразной: на завтрак — манная каша, на обед — макароны, на ужин — рис. Углеводы нужны организму постоянно — до пяти раз в день. Единственная разница в том, что здоровый человек превращает их в энергию сам, а диабетик — с помощью лекарств.

Другое дело, что предпочтительнее есть не "быстрые" углеводы (молочный шоколад, белый хлеб, торты и так далее), а сложные (картофель, фрукты, чёрный хлеб, макароны из твёрдых сортов пшеницы, крупы), в которых есть клетчатка.

7. При диабете нужно исключить алкоголь

Люди, употребляющие алкоголь 3-4 раза в неделю, намного меньше подвержены диабету второго типа, чем те, кто не пьёт вообще. К такому выводу пришли датские учёные. Доклад опубликован в издании Diabetologia.

В исследовании приняло участие около 70 тысяч человек. Их спрашивали о том, как часто и какой именно алкоголь они пьют. Спустя пять лет эти же люди прошли медицинское обследование. Выяснилось, что у женщин, которые пили алкоголь от трёх раз в неделю, риск диабета снизился на 32 процента, у мужчин — на 27 по сравнению с теми, кто пил реже или не пил вовсе.

Кроме того, стало понятно, что лучший результат достигается, если пить часто, но в маленьких дозах. По мнению исследователей, так организм реагирует на спиртное значительно лучше, чем если принять то же количество алкоголя разом.

И ещё: вино, виски, пиво, водка и шампанское по-разному влияют на этот параметр. Так, лучше всего борется с диабетом вино, содержащее в себе полифенолы, которые контролируют уровень сахара в крови. Также неплохие показатели у пива. При этом учёные напомнили, что слишком частое и безответственное употребление алкоголя наносит непоправимый вред здоровью.

8. Стройные и худые не могут заболеть диабетом

Стереотип, что диабетом болеют лишь полные люди, существует давно, и ему есть объяснение. Специалисты Гарвардского университета отмечают, что около 85 процентов больных действительно имеют избыточный вес. Тем не менее оставшиеся 15 процентов не имеют признаков ожирения.

— Действительно, большинство случаев заболевания сахарным диабетом 2-го типа выявляют у людей, имеющих избыточную массу тела или ожирение, а люди с диабетом 1-го типа, как правило, имеют нормальный вес. При этом взрослым с нормальной или даже низкой массой тела также ставят этот диагноз, например, панкреатогенный диабет, — рассказал врач семейной медицины Андрей Костюк в интервью "24tv.ua".

Специалист подчеркнул, что стройным людям и людям, не имеющим предрасположенности к диабету, также важно следить за уровнем сахара крови. Ведь причиной развития этого заболевания у худых является наиболее опасный вид жира — висцеральный. Он обволакивает внутренние органы и вызывает инсулинорезистентность.

9. Наличие диабета можно почувствовать

Согласно Американской диабетической ассоциации, каждый третий житель США, болеющий диабетом, даже не догадывается об этом. Причиной этого специалисты называют неправильное толкование симптомов. Например, повышенная частота мочеиспускания может быть признаком инфекции мочевыводящих путей, а чувство усталости — обычной простуды.

— Все эти симптомы нужно собрать воедино и сдать соответствующие анализы. Многие люди годами живут с диабетом и даже не подозревают об этом, — отметила врач с 30-летним стажем Линда Мерфи из Медицинского центра Майами, чьи слова приводит журнал "Клинический диабет".

10. Диабет — это крест на полноценной жизни

К сожалению, диабет неизлечим. Это известно всем. Но жить полноценно с этим заболеванием можно. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина отмечает: сахарный диабет — не приговор.

— Сахарный диабет беспощадно вынуждает отказываться от всего вредного, ненужного, избыточного, жёстко направляя по пути здорового образа жизни. Но адекватно подобранное лечение и тщательное соблюдение предписаний врача, регулярный контроль лабораторных показателей позволяют жить полной жизнью долгие годы, — говорит специалист.

Стоит обратить внимание, что диабет может вызывать различные осложнения, в том числе потерю зрения, инфаркты и инсульты. Однако новые подходы к терапии и современные лекарства позволяют контролировать и корректировать уровень сахара, а также предупреждать осложнения.

Важно не запускать течение болезни — регулярно проверять показатель сахара крови и при любых симптомах обращаться к специалисту.