"Врачи 5 лет лечили меня от редкого вида рака, которого у меня никогда не было"

В 2012 году у Джеймса Салаза из Монтроза, штат Колорадо, обнаружили редкую опухоль — гистиоцитоз из клеток Лангерганса. Мужчине пришлось перенести множество курсов химиотерапии, прежде чем у него сменился лечащий врач и выяснилось, что болезни нет и никогда не было, сообщает Daily Mail.

В 2012 году Джеймс Салаз почувствовал боль в подмышках и отправился в больницу. Врачи провели серию тестов и обнаружили опухоли в его левом лёгком. После биопсии мужчине был поставлен диагноз "гистиоцитоз из клеток Лангерганса" — редкое заболевание, характеризующееся появлением множества опухолей из незрелых лейкоцитов.

Они сказали, что я единственный человек в Колорадо с такой болезнью Джеймс Салаз

Медики объяснили Салазу, что ему необходимо срочно начать лечение химиотерапией. Кроме того, пациенту провели несколько биопсий, которые подтвердили первоначальный диагноз. Тем не менее пять лет тяжелейшего лечения не принесли никакого результата — опухоли не исчезали.

Наконец, в 2017 году Джеймс Салаз пришёл на очередной приём к своему лечащему врачу и узнал, что того уволили. Тогда мужчина был вынужден обратиться к другому онкологу и с изумлением узнал, что болен вовсе не гистиоцитозом.

Она позвонила мне и сказала, что у меня никогда не было Лангерганса. Моя болезнь называется васкулит. Она сказала, что если бы я обратился к ней пять лет назад, то был бы здоров Джеймс Салаз

Выяснилось, что образование, которое медики приняли за опухоль, было всего лишь воспалёнными венами. Но вот за время неправильного лечения болезнь прогрессировала и спровоцировала гранулематоз Вегенера. Кроме того, интенсивная химиотерапия привела к развитию панкреатита, с которым Джеймсу придётся жить всю оставшуюся жизнь. Тем не менее неизвестно, будут ли наказаны врачи, из-за которых мужчина лишился здоровья.