"Врач сказал мне поцеловать дочку на прощание, но случилось настоящее чудо"

В 2016 году семилетней Софи Лайдлер был поставлен диагноз "острый лимфобластный лейкоз". Накануне Рождества ослабленная химиотерапией девочка заболела пневмонией и врачи погрузили её в искусственную кому. Медики сказали её маме Николе навсегда попрощаться в девочкой, но тут случилось чудо.

Летом 2016 года Никола Лайдер из Дарема заподозрила, что с дочерью что-то не так: у девочки пропал аппетит, начали болеть суставы, она стала быстро уставать. К октябрю у Софи появилась сыпь, и обеспокоенные родители отвели ребёнка ко врачу. Там и выяснилось, что девочка уже несколько месяцев страдает лейкемией.

Мы даже не думали, что это может быть рак. Это было разрушительно, я расплакалась Никола Лайде

Незадолго до этого несколько родственников Софи умерли от рака, поэтому малышка знала об этой болезни. Чтобы не пугать ребёнка, родители объяснили ей, что у неё просто плохая кровь, но врачи сделают её лучше. Медлить с лечением не стали — первый курс химиотерапии начался на следующий день после постановки диагноза.

До конца ноября всё шло по плану, а потом Софи неожиданно простудилась. Лёгкая инфекция оказалась страшным ударом для ослабленного организма девочки — у неё обнаружили пневмонию и сепсис. Врачи были вынуждены перевести её в реанимацию, а затем погрузить в медикаментозную кому.

Они сказали нам, что если она не проснётся сама, то она не проснётся вообще, но кома даст ей возможность сражаться с болезнью Никола Лайде

Женщина часами сидела у кровати дочери, но та не приходила в себя. Незадолго до Рождества медики предложили родителям попрощаться с девочкой — по их мнению, у Софи не было шансов побороть болезнь. Но вскоре после праздника малышка неожиданно открыта глаза.

Это был лучший рождественский подарок, который мы все могли бы получить Никола Лайде

Сейчас Софи продолжает пить лекарства, но уже ходит в школу и живёт полноценной жизнью. По плану лечение должно закончиться 31 января. И тогда родители девочки смогут с радостью признать, что их дочь победила рак.

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