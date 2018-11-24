"Врач сказал мне поцеловать дочку на прощание, но случилось настоящее чудо"

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"Врач сказал мне поцеловать дочку на прощание, но случилось настоящее чудо"

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В 2016 году семилетней Софи Лайдлер был поставлен диагноз "острый лимфобластный лейкоз". Накануне Рождества ослабленная химиотерапией девочка заболела пневмонией и врачи погрузили её в искусственную кому. Медики сказали её маме Николе навсегда попрощаться в девочкой, но тут случилось чудо.

Летом 2016 года Никола Лайдер из Дарема заподозрила, что с дочерью что-то не так: у девочки пропал аппетит, начали болеть суставы, она стала быстро уставать. К октябрю у Софи появилась сыпь, и обеспокоенные родители отвели ребёнка ко врачу. Там и выяснилось, что девочка уже несколько месяцев страдает лейкемией.

Мы даже не думали, что это может быть рак. Это было разрушительно, я расплакалась

Никола Лайде

<p>Фото: Daily Mail</p>

Незадолго до этого несколько родственников Софи умерли от рака, поэтому малышка знала об этой болезни. Чтобы не пугать ребёнка, родители объяснили ей, что у неё просто плохая кровь, но врачи сделают её лучше. Медлить с лечением не стали — первый курс химиотерапии начался на следующий день после постановки диагноза.

<p>Фото: Daily Mail</p>

До конца ноября всё шло по плану, а потом Софи неожиданно простудилась. Лёгкая инфекция оказалась страшным ударом для ослабленного организма девочки — у неё обнаружили пневмонию и сепсис. Врачи были вынуждены перевести её в реанимацию, а затем погрузить в медикаментозную кому.

Они сказали нам, что если она не проснётся сама, то она не проснётся вообще, но кома даст ей возможность сражаться с болезнью

Никола Лайде

<p>Фото: Daily Mail</p>

Женщина часами сидела у кровати дочери, но та не приходила в себя. Незадолго до Рождества медики предложили родителям попрощаться с девочкой — по их мнению, у Софи не было шансов побороть болезнь. Но вскоре после праздника малышка неожиданно открыта глаза.

Это был лучший рождественский подарок, который мы все могли бы получить

Никола Лайде

<p>Фото: Daily Mail</p>

Сейчас Софи продолжает пить лекарства, но уже ходит в школу и живёт полноценной жизнью. По плану лечение должно закончиться 31 января. И тогда родители девочки смогут с радостью признать, что их дочь победила рак.

<p>Фото: Daily Mail</p>

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