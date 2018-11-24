"Я перенесла 9 операций, чтобы удалить 60 литров жира с ног, и сейчас счастлива"

42-летняя женщина весит 100 килограммов и нашла себе бойфренда с помощью сайта знакомств.

Жительница Англии перенесла девять операций по удалению огромного количества жира, который скопился на её ногах. В общей сложности врачи удалили 60 с половиной литров жира, который появился у 42-летней Клэр Тикл из-за хронического заболевания липедемы, сообщает Metro.

Когда вес Клэр достиг 177 килограммов, женщина села на диету и значительно похудела. Однако жир, который образовался на ногах, никак не хотел уходить.

Люди постоянно смотрели на меня, когда я куда-либо выходила. И я ненавидела их за то, что они думали, что я толстая. Я хотела сказать им, что это не моя вина. Что это была болезнь. Словно кто-то завязал резинки вокруг моих ног Клэр

Девять операций обошлись Клэр в кругленькую сумму — £50 тыс.

После последней операции я почувствовала огромное облегчение. Я стала более уверенной. И я наконец-то смогла поиграть с моим 10-летним сыном и увидеться с друзьями Клэр

Впервые Клэр увидела около лодыжек подозрительные выпуклости в 16 лет. Но врачи не смогли поставить точный диагноз, и только в 2008 году она узнала о липедеме. Это заболевание характеризуется нарушением распределения жировой клетчатки под кожей, как правило, на ногах, бёдрах и ягодицах.

Первые три операции прошли на бёдрах, коленях и пояснице. Следующие три — ягодицы, верхняя часть груди и живот. Последние три операции — удаление жира с верхней части ног, удаление шрамов и подтяжка живота Клэр

Сейчас Клэр весит 100 килограммов, это придало ей уверенности в себе, и она начала ходить на свидания. Так, в апреле 2018 года через сайт знакомств она познакомилась со своим будущим парнем.