Мальчик, который ел туалетную бумагу из-за редкой болезни, умер в 11 лет

Школьник чувствовал постоянный голод, в результате чего его вес составлял 195 кг.

Мальчик из южноафриканской провинции Мпумаланга, который попал в заголовки международных газет из-за редкой болезни, скончался в возрасте 11 лет. Кейден Бенджамин постоянно чувствовал голод такой силы, что ел туалетную бумагу и даже грязь, сообщает The Sun.

У ребёнка было редкое генетическое заболевание под названием "синдром Прадера". Мозг просто не воспринимал, что телу больше не нужна еда, и в результате Кейден не мог остановиться есть. К 10 годам школьник весил более 195 кг. Это вызвало серьёзные проблемы с дыханием, диабет, депрессию, а также увеличился размер его сердца.

Когда об истории мальчика стало известно, то волонтёры запустили благотворительный сбор, чтобы помочь. Однако Кейдена так и не удалось спасти. Теперь собранные средства будут использованы для организации похорон ребёнка.

Его день начинался с четырёх кусков тоста с сыром, через час он пил колу и ел еду, которая оставалась с прошлого дня. За обедом он съедал два больших куска курицы, и до конца дня он продолжал что-то есть каждый час Мама Кейдена Бенджамина

Когда вес Кейдена стал выходить из-под контроля, то врачи прописали ему специальную диету. Мама мальчика была вынуждена запереть все кухонные шкафы и холодильник, чтобы остановить сына от поедания всего вокруг.