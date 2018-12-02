"Раньше я занимала три места в самолёте, но теперь скинула половину своего веса"

45-летняя Рейчел Айерс из Уэльса весила больше 130 кг, но всё изменилось, когда её больной диабетом отец начал слепнуть. Испугавшись за здоровье, женщина взяла себя в руки и похудела более чем на 60 кг, рассказывает Mirror.

На протяжении долгих лет Рейчел Айерс не ограничивала себя в еде, заедая калорийными лакомствами стресс от недовольства собой. В результате к сорока годам женщина весила уже больше ста тридцати килограммов. Такой вес приносил ей множество неудобств. Например, во время полёта в Грецию Рейчел пришлось выкупить сразу три места в самолёте, потому что другие пассажиры рядом с ней просто не уместились бы.

Впрочем, материальные потери — это лишь верхушка айсберга, и вскоре Рейчел это осознала. Её отец, также страдающий избыточным весом, начал терять зрение из-за сахарного диабета.

Это было похоже на шок. Ему было 69 лет, и я подумала: "А как буду выглядеть я через 20 лет?" Рейчел Айерс

Осознав опасность лишнего веса, Рейчел наконец решила круто изменить свою жизнь. Если раньше она употребляла 6000 ккал в день и обильно поливала пищу майонезом, то теперь заинтересовалась правильным питанием. Она присоединилась к группе желающих похудеть и через некоторое время поняла, что больше не зависит от еды.

Впрочем, женщина не стала полностью отказываться от любимых продуктов — иногда она позволяет себе хлеб, вино и сыр. Впрочем, других поблажек Рейчел не допускает — болезнь отца оказалась слишком сильным потрясением. И тем не менее женщина уверяет, что не придерживается строгого плана — она просто изменила отношение к жизни.