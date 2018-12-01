"Друзья шутили про мой "пивной живот", пока врачи не вытащили из него это"

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"Друзья шутили про мой "пивной живот", пока врачи не вытащили из него это"

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Фото: Kcal

У Гектора Эрнандеса из Дауни, США, два года назад начались проблемы с лишним весом. Мужчина набрал 136 кг и решил исправить ситуацию. Он стал заниматься спортом, но жировые отложения в области живота оставались всё равно. Заподозрив неладное, американец обратился к врачу, пишет Daily Mail.

Сначала 47-летний Гектор считал, что полнеет в связи с возрастом. А друзья и знакомые шутили, что ему следует прекратить пить пиво, так как у него растёт "пивной живот". Но дело в том, что мужчина совсем не употреблял алкоголь.

<p>Гектор Эрнандес до операции. Фото: Kcal</p>

Люди говорили мне: "Ты должен прекратить пить пиво"

Гектор Эрнандес

<p>Гектор Эрнандес после операции. Фото: Kcal</p>

К тому же после занятий спортом и диеты у него похудели руки, но по-прежнему оставались жировые отложения в области талии. Тогда мужчина отправился в больницу, чтобы выяснить, в чём именно дело. И диагноз был неутешительным. Врачи сказали Гектору, что у него на самом деле была забрюшинная липосаркома — раковая опухоль.

<p>Фото: Kcal</p>

Врачи провели шестичасовую операцию, чтобы удалить опухоль весом 32 килограмма. И, когда Гектора выписывали, он уже весил 90 кг. Пятилетняя выживаемость при таком заболевании составляет от 40 до 60 процентов. Теперь мужчина должен каждые четыре месяца делать томографию, чтобы убедиться, что болезнь не вернулась. Но, по его словам, сейчас он чувствует себя отлично.

<p>Фото: Kcal</p>

У меня энергия зашкаливает. Нет больше ни диабета, ни повышенного давления

Гектор Эрнандес

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