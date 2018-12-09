Титул "Мисс Англия" был уже её, но всё полетело к чертям после визита к дантисту

"Моя карьера пошла ко дну после приёма у стоматолога", — рассказала участница конкурсов красоты Эйприл Гилмартин. 29-летняя модель повредила зуб и решила обратиться за помощью к специалисту. Врач назначил лечение, которое сыграло роковую роль в её судьбе.

Всё началось в августе 2014-го, когда Эйприл споткнулась на улице и ударилась лицом об асфальт. Один из передних зубов начал чернеть, и девушка записалась на приём к дантисту. Доктор убедил её в том, что лечить нужно не один, а сразу четыре зуба. "Он посоветовал почистить корневые каналы и поставить виниры", — вспоминает Эйприл.

Виниры не продержались и нескольких месяцев. Эйприл начала мучиться от приступов нестерпимой зубной боли и была вынуждена прервать свои выступления на конкурсах красоты. Стоматолог поставил ей новые виниры, но они пошатывались и отличались по цвету от соседних зубов.

Пришлось поставить ещё и брекеты. Врач сказал, что зубы будут болеть, пока не привыкнут к винирам. Я не могла ни есть, ни спать. Плюс ко всему у меня начали кровоточить дёсны и неприятно пахло изо рта, поэтому на людях я появлялась только в маске Эйприл Гилмартин

В итоге Эйприл обратилась к другому стоматологу, и он назначил ей лечение, которое затянулось на несколько лет. Сейчас она снова улыбается во все зубы, но с мечтами о титуле "Мисс Англия" пришлось распрощаться.

Все эти годы я жила в аду. Мне очень нравилось выступать на конкурсах, но теперь уже слишком поздно Эйприл Гилмартин

Бывший дантист выплатил Эйприл компенсацию в размере 30 тысяч фунтов стерлингов. В ходе проверки выяснилось, что он изначально недостаточно тщательно обследовал её зубы, что и привело к плачевному результату.

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