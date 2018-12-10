"Я думала, рак — худшее, что могло произойти со мной, пока его не нашли у сына"

Сидя в кабинете врача, Вики Ригби не могла поверить в то, что услышала. Спустя пять месяцев после того, как у неё обнаружили рак, её трёхлетнему сыну поставили такой же диагноз. Сейчас у обоих родственников наступила ремиссия, и 39-летняя мать двоих детей рассказала, через что им пришлось пройти, сообщает The Sun.
Когда врачи сказали, что у меня рак, то я не могла и пошевелиться. Я была в шоке. Годами у меня были проблемы с кишечником, но я не придавала этому особого значения и думала, что просто устала. И когда я начала худеть, то только обрадовалась этому
Вики Ригби
Резкое похудение было первым симптомом онкологии, но жительница Вустершира решила, что это из-за работы и детей. Однако, когда ухудшающиеся самочувствие уже нельзя было игнорировать, женщина обратилась к врачу, который сообщил ей страшный диагноз — рак прямой кишки. К тому времени раковые клетки распространились на печень и кишечник.
Мы ни разу не говорили детям слово "рак". Мама просто уезжала по делам. Но потом Джордж начал плохо себя чувствовать. Он стал бледным, спал больше обычного, а вскоре на его животе появилась сыпь. Врач диагностировал у него лейкемию
Вики Ригби
Пока Вики проходила 12 сеансов лучевой терапии, её сын — интенсивную химиотерапию в течение шести месяцев.
Моё лечение закончилось, а Джордж находится на ремиссии, но будет продолжать лечение до марта 2020 года
Вики Ригби
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