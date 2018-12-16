Ей сказали, что она умрёт, если не удалить глаз. А ведь это было только начало

25-летняя австралийка пережила меланому глаза и рак мозга, а потом получила учёную степень, прошла 100 километров по горам и теперь учит сверстников личной эффективности.

Джесс Ван Зейл обратилась в больницу из-за красной точки в глазу. Диагноз прозвучал как приговор: меланома. Врачи сказали Джесс, что она умрёт в течение пяти лет, если не удалить зрительный орган.

Я пришла домой и уставилась в стену, пытаясь осознать происходящее. На следующий день я пришла к выводу, что операция — это мой единственный шанс и я не вправе его упускать Джесс Ванн Зейл

Хирурги удалили ей левые глаз и веко. "Когда я впервые увидела себя в зеркало после операции, всё оказалось не так ужасно, как я думала", — вспоминает Джесс.

Выйдя из больницы, девушка вскоре вернулась к учёбе. Глазницу она стала прикрывать разными повязками. В итоге у неё собралась внушительная коллекция этих аксессуаров. В кругу семьи и друзей Джесс повязку не носит.

Через год после операции с Джесс случился странный приступ: сначала задёргался мизинец на ноге, а потом судорога охватила всё тело. Оказалось, рак распространился на мозг. Врачи насчитали как минимум пять очагов поражения. Джесс назначили двойную иммунотерапию, чтобы стимулировать организм к борьбе с новообразованиями. Не обошлось и без очередного хирургического вмешательства.

76 тысяч долларов, необходимые для лечения Джесс, удалось собрать с помощью краудфандинга. После новой операции она три недели училась ходить, а затем ещё несколько месяцев — бегать.

Когда мне рассказали про опухоль мозга, я была шокирована. У меня были планы на будущее, и я не была готова к тому, что мне придётся всё перечеркнуть. Даже после операции существовала вероятность, что я не смогу двигаться Джесс Ванн Зейл

В прошлом году Джесс получила учёную степень, а в этом — преодолела 100-километровый маршрут в горах Папуа — Новой Гвинеи. Она основала школу личностного роста, в которой обучает сверстников справляться с жизненными трудностями. "В каждом из нас скрыт огромный потенциал. Мы можем выдержать любые испытания. Я действительно верю в это", — говорит Джесс.

Он набил тату на 90% тела, чтобы скрыть последствия рака. А потом "обнулился"