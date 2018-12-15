"Откуда я могла знать, что обычный поцелуй убьёт мою новорождённую дочку?!"

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"Откуда я могла знать, что обычный поцелуй убьёт мою новорождённую дочку?!"

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Состояние девочки ухудшилось, когда ей было всего 10 дней, после чего её срочно госпитализировали.

Супруги из Западного Йоркшира не могли поверить своему счастью, когда у них родилась девочка. Беременность проходила тяжело, и Келли Инесон пришлось делать кесарево сечение. Малышка быстро восстановилась, и через 48 часов её отправили домой вместе с мамой.

<p>Фото © Real Life</p>

Их счастье продлилось всего 10 дней. Девочка снова вернулась в больницу, когда её вес начал стремительно уменьшаться. В течение четырёх дней врачи не могли понять, что с ней происходит — у ребёнка отказали почки, развился сепсис, а после её пришлось поместить в искусственную кому, сообщает Daily Mail.

<p>Фото © Real Life</p>

Когда у девочки обнаружили неонатальный герпес, врачи уже ничего не могли сделать. И в итоге Келли Инесон и её жених Томас Камминс приняли решение отключить дочку от аппарата жизнеобеспечения. Вероятнее всего, вирус передался ребёнку через одного из взрослых, который её поцеловал.

Мы всегда были очень осторожны и не подпускали к ней никого, кто мог бы быть опасен. Нас спрашивали, помним ли мы кого-нибудь с герпесом, кто мог контактировать с ребёнком, но мы уже не помним. Я отчаянно пытаюсь найти ответ, но его нет

Келли Инесон

<p>Фото © Real Life</p>

О том, что у девочки ухудшается здоровье, стало известно на одном из плановых осмотров. Родители тут же отвезли её в больницу, где врачи выявили у ребёнка инфекцию, но не могли понять, какую. В течение следующих четырёх дней состояние малышки резко ухудшалось.

<p>Фото © Real Life</p>

Когда новорождённой было всего 13 дней, у неё развился сепсис, и врачи приняли решение поместить её в искусственную кому.

Я умоляла врачей сделать всё возможное, но по сути нам оставалось только ждать, когда она умрёт. Я больше ничего не слышала. Я не выдержала и побежала с криком по коридору, пока не рухнула

Келли Инесон

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