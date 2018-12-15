"Откуда я могла знать, что обычный поцелуй убьёт мою новорождённую дочку?!"

Состояние девочки ухудшилось, когда ей было всего 10 дней, после чего её срочно госпитализировали.

Супруги из Западного Йоркшира не могли поверить своему счастью, когда у них родилась девочка. Беременность проходила тяжело, и Келли Инесон пришлось делать кесарево сечение. Малышка быстро восстановилась, и через 48 часов её отправили домой вместе с мамой.

Их счастье продлилось всего 10 дней. Девочка снова вернулась в больницу, когда её вес начал стремительно уменьшаться. В течение четырёх дней врачи не могли понять, что с ней происходит — у ребёнка отказали почки, развился сепсис, а после её пришлось поместить в искусственную кому, сообщает Daily Mail.

Когда у девочки обнаружили неонатальный герпес, врачи уже ничего не могли сделать. И в итоге Келли Инесон и её жених Томас Камминс приняли решение отключить дочку от аппарата жизнеобеспечения. Вероятнее всего, вирус передался ребёнку через одного из взрослых, который её поцеловал.

Мы всегда были очень осторожны и не подпускали к ней никого, кто мог бы быть опасен. Нас спрашивали, помним ли мы кого-нибудь с герпесом, кто мог контактировать с ребёнком, но мы уже не помним. Я отчаянно пытаюсь найти ответ, но его нет Келли Инесон

О том, что у девочки ухудшается здоровье, стало известно на одном из плановых осмотров. Родители тут же отвезли её в больницу, где врачи выявили у ребёнка инфекцию, но не могли понять, какую. В течение следующих четырёх дней состояние малышки резко ухудшалось.

Когда новорождённой было всего 13 дней, у неё развился сепсис, и врачи приняли решение поместить её в искусственную кому.