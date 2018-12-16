"Я даже не знал, что болею раком, но меня спасла внимательная парикмахерша"

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"Я даже не знал, что болею раком, но меня спасла внимательная парикмахерша"

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66-летний австралиец Нил Гибб не догадывался, что у него рак, пока парикмахерша Барбара Ноулз-Тасселл не заметила у него на затылке пятно размером с 10-центовую монету. Женщина посоветовала клиенту немедленно обратиться к врачу и этим спасла ему жизнь, рассказывает Daily Mail.

44-летняя Барбара Ноулз-Тассел заметила, что родинка на затылке Нила выглядит подозрительно — она была крупной и имела неправильную форму. Парикмахерша могла бы просто закончить стрижку и отпустить клиента, но вместо этого она посоветовала ему показать странное пятно медикам.

Барбара могла просто подстричь меня и сказать: "Увидимся позже". Но она поступила иначе, она, возможно, спасла мне жизнь

Нил Гибб

<p>Фото © facebook</p>

Родинка, которую заметила Барбара, оказалась меланомой — злокачественной опухолью кожи. Этот вид рака быстро метастазирует, и неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы Нил обратился за медицинской помощью немного позже. А ведь мужчина нечасто ходил по врачам.

Я уже больше года не проходил регулярного осмотра

Нил Гибб

<p>Фото © facebook</p>

К счастью, Нил успел вовремя — медики провели операцию по удалению опухоли, теперь мужчина совершенно здоров. После операции он пришёл к Барбаре, чтобы лично поблагодарить её за спасение и подарить цветы. Кстати, сама парикмахерша уверена, что на её месте так поступил бы любой адекватный человек.

Я недостаточно компетентна, чтобы сказать: "Эй, смотри, у тебя меланома". Но если что-то выглядит подозрительно, то об этом стоит сказать

Барбара Ноулз-Тасселл

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