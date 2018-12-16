"Я даже не знал, что болею раком, но меня спасла внимательная парикмахерша"

44-летняя Барбара Ноулз-Тассел заметила, что родинка на затылке Нила выглядит подозрительно — она была крупной и имела неправильную форму. Парикмахерша могла бы просто закончить стрижку и отпустить клиента, но вместо этого она посоветовала ему показать странное пятно медикам.
Барбара могла просто подстричь меня и сказать: "Увидимся позже". Но она поступила иначе, она, возможно, спасла мне жизнь
Нил Гибб
Родинка, которую заметила Барбара, оказалась меланомой — злокачественной опухолью кожи. Этот вид рака быстро метастазирует, и неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы Нил обратился за медицинской помощью немного позже. А ведь мужчина нечасто ходил по врачам.
Я уже больше года не проходил регулярного осмотра
Нил Гибб
К счастью, Нил успел вовремя — медики провели операцию по удалению опухоли, теперь мужчина совершенно здоров. После операции он пришёл к Барбаре, чтобы лично поблагодарить её за спасение и подарить цветы. Кстати, сама парикмахерша уверена, что на её месте так поступил бы любой адекватный человек.
Я недостаточно компетентна, чтобы сказать: "Эй, смотри, у тебя меланома". Но если что-то выглядит подозрительно, то об этом стоит сказать
Барбара Ноулз-Тасселл
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