"Я даже не знал, что болею раком, но меня спасла внимательная парикмахерша"

66-летний австралиец Нил Гибб не догадывался, что у него рак, пока парикмахерша Барбара Ноулз-Тасселл не заметила у него на затылке пятно размером с 10-центовую монету. Женщина посоветовала клиенту немедленно обратиться к врачу и этим спасла ему жизнь, рассказывает Daily Mail.

44-летняя Барбара Ноулз-Тассел заметила, что родинка на затылке Нила выглядит подозрительно — она была крупной и имела неправильную форму. Парикмахерша могла бы просто закончить стрижку и отпустить клиента, но вместо этого она посоветовала ему показать странное пятно медикам.

Барбара могла просто подстричь меня и сказать: "Увидимся позже". Но она поступила иначе, она, возможно, спасла мне жизнь Нил Гибб

Родинка, которую заметила Барбара, оказалась меланомой — злокачественной опухолью кожи. Этот вид рака быстро метастазирует, и неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы Нил обратился за медицинской помощью немного позже. А ведь мужчина нечасто ходил по врачам.

Я уже больше года не проходил регулярного осмотра Нил Гибб

К счастью, Нил успел вовремя — медики провели операцию по удалению опухоли, теперь мужчина совершенно здоров. После операции он пришёл к Барбаре, чтобы лично поблагодарить её за спасение и подарить цветы. Кстати, сама парикмахерша уверена, что на её месте так поступил бы любой адекватный человек.