"После удара головой все запахи кажутся мне мерзкими… Зато я варю чудесное пиво"

До удара головой Джоэл работал шкипером на лодке, но после травмы был вынужден уйти с работы. Мужчина восстанавливался дома и пытался привыкнуть к своему новому состоянию. Это оказалось непросто, ведь даже самые приятные запахи казались ему отвратительными.
Обонятельный нерв в моём мозгу повреждён, и его невозможно восстановить. Это невидимая болезнь, но она просто чудовищно изнуряет
Джоэл Робинсон
Джоэл признаётся, что даже обычный приём пищи стал для него испытанием. И это неудивительно — не так-то просто уговорить себя взять в рот еду, которая пахнет так же, как гниющая плоть.
Свежеиспечённый хлеб, кофе, шоколад, вино, пиво, мёд, бекон, стейк, жареная курица, овощи — теперь всё это пахнет отвратительно и просто ужасно на вкус
Джоэл Робинсон
Тем не менее мужчина нашёл для себя совершенно неожиданное занятие — он увлёкся изготовлением пива. По словам Джоэла, это хобби позволяет ему восстанавливаться. Кроме того, сваренное им пиво получается абсолютно уникальным.
Это означает, что вкусовые сочетания, которые я делаю, довольно сильно отличаются от того, что мог бы сделать кто-то с нормальной обонятельной системой
Джоэл Робинсон
Пока трудно предсказать, сможет ли Джоэл стать по-настоящему успешным пивоваром. Зато теперь он точно знает, что плюсы можно найти во всём — даже в черепно-мозговой травме.
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