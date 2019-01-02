"После удара головой все запахи кажутся мне мерзкими… Зато я варю чудесное пиво"

В прошлом году Джоэл Робинсон из Сиднея упал в собственном доме и сильно ударился головой. В результате мужчина получил черепно-мозговую травму и порвал обонятельный нерв. Теперь вся пища пахнет для него либо гниющей плотью, либо жжёной резиной, рассказывает Daily Mail.

До удара головой Джоэл работал шкипером на лодке, но после травмы был вынужден уйти с работы. Мужчина восстанавливался дома и пытался привыкнуть к своему новому состоянию. Это оказалось непросто, ведь даже самые приятные запахи казались ему отвратительными.

Обонятельный нерв в моём мозгу повреждён, и его невозможно восстановить. Это невидимая болезнь, но она просто чудовищно изнуряет Джоэл Робинсон

Джоэл признаётся, что даже обычный приём пищи стал для него испытанием. И это неудивительно — не так-то просто уговорить себя взять в рот еду, которая пахнет так же, как гниющая плоть.

Свежеиспечённый хлеб, кофе, шоколад, вино, пиво, мёд, бекон, стейк, жареная курица, овощи — теперь всё это пахнет отвратительно и просто ужасно на вкус Джоэл Робинсон

Тем не менее мужчина нашёл для себя совершенно неожиданное занятие — он увлёкся изготовлением пива. По словам Джоэла, это хобби позволяет ему восстанавливаться. Кроме того, сваренное им пиво получается абсолютно уникальным.

Это означает, что вкусовые сочетания, которые я делаю, довольно сильно отличаются от того, что мог бы сделать кто-то с нормальной обонятельной системой Джоэл Робинсон

Пока трудно предсказать, сможет ли Джоэл стать по-настоящему успешным пивоваром. Зато теперь он точно знает, что плюсы можно найти во всём — даже в черепно-мозговой травме.