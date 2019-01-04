Самый толстый, но самый упорный

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Самый толстый, но самый упорный

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Самого толстого человека в мире прооперировали во второй раз. Педро Франко борется за свою жизнь с 2017 года, однако риск, что его сердце может остановиться в любой момент, всё равно велик.
Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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