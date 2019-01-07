Зимний фитнес. Как правильно заниматься спортом на улице в мороз

Зимой большинство горожан обычно мало двигаются. Не все любят прогулки на морозе. Лучше посидеть в кафе, выпить чашку ароматного чая или кофе с пышной выпечкой. В результате это приводит к лишним 5, а то и 10 килограммам. Впрочем, совсем не надо ждать весны, чтобы заняться спортом. Сейчас набирает популярность зимний фитнес. Какие упражнения можно делать зимой на улице, когда это полезно, а кому лучше все-таки воздержаться от занятий на природе — в материале Лайфа.

Повышенная утомляемость, короткий световой день, промозглая погода — все эти факторы заставляют нас чаще оставаться дома зимой. Время долгих прогулок с друзьями занимают посиделки в кафе. Беседы сопровождаются несколькими чашками горячих напитков и вкусной едой. И так на протяжении трёх месяцев.

В результате, когда весной пытаешься влезть в любимые платье или джинсы, оказывается, что пора худеть. Впрочем, ждать весны не нужно. Зимой не заканчивается сезон пробежек и групповых занятий на природе. Как рассказали Лайфу специалисты в области здорового образа жизни, заниматься спортом на открытом воздухе зимой полезно и даже просто необходимо.

Это не только повышает настроение, но и укрепляет иммунитет. Катание на лыжах, сноуборде, коньках, игра в снежки — самые традиционные виды зимнего фитнеса. При катании на лыжах задействованы все группы мышц, а на коньках можно сжечь до 500 калорий. Кстати, этой зимой в тренде беговые лыжи. Кроме того, в последнее время все больше и больше людей не стесняются заниматься в одиночку или группами на улице.

— В занятиях зимой на улице есть свои плюсы: организм тратит больше энергии и расходует больше калорий, а значит, сбросить вес получится намного быстрее. К тому же от морозного воздуха очищаются мысли. Лыжи дают отличную кардионагрузку и тренировку мышц, развивают баланс и координацию, а калорий тратится на 10–15% больше, чем при беге. Но если вы отдаёте предпочтение бегу, и к тому же вы новичок, то нужно соблюдать бдительность: связки достаточно слабые, а рельеф в это время года неоднозначный. Лучше первые тренировки провести с тренером. Он поставит технику бега и расскажет обо всех нюансах зимних тренировок, — рассказал Лайфу об особенностях зимнего спорта Антон Феоктистов, сооснователь и идеолог Pro Trener.

Немаловажной особенностью зимних упражнений на улице является и то, что они отлично подходят почти каждому. Впрочем, есть и ограничения. Если у человека проблемы с сердечно-сосудистой системой или есть какие-то заболевания, из-за которых он плохо переносит холод, то перед занятиями лучше проконсультироваться с врачом.

— Прелесть зимнего фитнеса кроется в том, что упражнения рассчитаны на людей с разным уровнем физической активности. Выйти на улицу в одиночку или с друзьями, заняться несложными упражнениями может каждый. Всё больше студентов и бизнесменов, молодых мам и домохозяек выбирают именно такой способ отдыха. Приятная усталость, возможность сказать себе "я сделал это", отличный мышечный тонус, положительный эмоциональный заряд, крепкий сон, хороший аппетит — все это принесут занятия зимним фитнесом, — рассказала Лайфу фитнес-эксперт и блогер Тамара Данилюк.

Но чтобы принести пользу организму, следует соблюдать несколько простых правил. Чтобы не заболеть, не стоит заниматься спортом на улице через силу. По совету Тамары, если после занятий вы почувствовали недомогание, лучше отлежаться дома пару дней и дать организму восстановиться. А новичкам вообще не стоит переутруждаться и увеличивать нагрузки постепенно.

— В первую очередь хочу сказать, что не стоит устраивать уличные тренировки, если на улице -15. В остальное время заниматься лучше утром. Многие забывают, но перед началом каждой тренировки обязательно нужно размять мышцы. А ещё не стоит забывать про перчатки даже при относительно тёплой погоде: они защитят кожу от повреждений и не позволят соскользнуть с турника. В перерывах можно пить тёплую воду или фруктовый чай, предварительно налив в термос. Ну а после тренировки следует отправляться домой, а не устраивать прогулку. Не забудьте принять тёплый душ и переодеться в сухую одежду, — советует фитнес-эксперт.

Заниматься спортом на улице необходимо и в правильно подобранной одежде, которая позволит насладиться тренировкой, а не заработать впоследствии простуду. Антон Феоктистов рассказал Лайфу, какую одежду стоит надевать при разной температуре.

— При температуре от +5 до 0 можно надеть легкое термобелье и спортивный костюм, наверх добавить жилетку. Если столбик термометра опустился ниже нуля (до -5), то уже стоит утепляться термобельем и лыжным костюмом. От -5 до -10 градусов добавляем к предыдущему комплекту легкую жилетку, а если боитесь замерзнуть — теплое термобелье. Здесь еще потребуются теплые перчатки. При -10 обязательно должны быть надеты теплое термобелье и лыжный костюм из ветронепроницаемой, но дышащей ткани, — рекомендует Антон Феоктистов.

Что же касается обуви, то Тамара Данилюк советует надевать для тренировки кроссовки с хорошим сцеплением. По её словам, при минусовой температуре не столь важно, на каком покрытии проходят тренировки — везде будет скользко. Поэтому спортивную обувь для зимних тренировок нужно выбирать с выраженным протектором.