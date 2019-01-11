Как получить бесплатные лекарства в Москве

В перечень льготных медицинских изделий, которые предоставляют по программе госгарантий, включили амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы. Такое распоряжение 10 января появилось на сайте Правительства РФ. Более подробный перечень льготных медизделий опубликован здесь. А какие медикаменты россияне могут получить бесплатно и как это сделать?
Кто может получить
Федеральные льготники
Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Право на бесплатные лекарства имеют ветераны, инвалиды, дети — узники фашизма, те, кто подвергся действию радиации из-за происшествий. Герои Советского Союза, обладатели званий "Герой России", "Герой Социалистического Труда", "Герой Труда Российской Федерации" также имеют право на бесплатные лекарства. Медикаменты могут получить и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. В льготную категорию входят также родные умерших героев или полных кавалеров ордена Славы: родители, дети до 18 лет, дети-инвалиды и дети, которые учатся на очном отделении.
Московские льготники
Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Также по "московской льготе" лекарства могут получить труженики тыла, реабилитированные и их родные-пенсионеры, те, кого признали пострадавшими от политических репрессий. Выдать бесплатные медикаменты могут на детей от года до трёх и несовершеннолетних из многодетных семей. Положены они и матерям, родившим и воспитавшим 10 и более малышей. К категории льготников относятся и дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет, и беременные, и сироты.
Нужна регистрация в Москве. Постоянная или временная
Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов
Бесплатно предоставляются лекарства страдающим некоторыми заболеваниями.
У кого СПИД, ВИЧ, онкология, лепра, диабет, расстройства психики, эпилепсия, болезнь Гоше, муковисцидоз, мукополисахаридоз
Фото: © Агентство городских новостей "Москва"
Что делать
Позвонить в Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы
Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Здесь уточните ближайшую к вам больницу или медучреждение, где могут выписать рецепт на нужное лекарство. Телефон +7 (495) 974-63-65.
Далее записываемся в указанной больнице на приём к врачу и идём к нему с перечнем документов.
Какие документы нужны в больнице
Подтверждение вашего права на льготу, справка из отделения ПФР о том, что вы не меняете льготу на компенсацию, полис, паспорт, СНИЛС. Фото: © Агентство "Москва"
Затем вы получаете у доктора рецепт на необходимый препарат. К слову, он действует в среднем только один месяц. Исключение (три месяца) возможно для пенсионеров, инвалидов первой группы или тех, кому требуется длительный курс лечения.
В среднем рецепт действует 30 дней
Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
На медикаменты, срок годности которых не больше 10 дней, дают несколько рецептов. Как правило, они рассчитаны на месяц.
Где эти лекарства получить
Оговоримся сразу: это в любом случае аптеки в каком-то медучреждении или совсем рядом с ними. Подробный список здесь.
Лекарства продаются в аптеках при больницах и поликлиниках или рядом с ними
Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов
Позвоните по одному из указанных номеров и выясните, есть ли ваш препарат в наличии. Чтобы узнать, есть ли он в госаптеке, звоните по этому номеру: +7 (495) 974-73-19. А для коммерческих — по этому: +7 (495) 627-05-61. Если препарата нет, его должны доставить в течение максимум 15 дней.
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