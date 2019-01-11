Как получить бесплатные лекарства в Москве

Не только ветераны Великой Отечественной войны имеют право на бесплатные медикаменты. Кто ещё может на них рассчитывать и как добиться своих лекарств — в материале Лайфа.

В перечень льготных медицинских изделий, которые предоставляют по программе госгарантий, включили амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы. Такое распоряжение 10 января появилось на сайте Правительства РФ. Более подробный перечень льготных медизделий опубликован здесь. А какие медикаменты россияне могут получить бесплатно и как это сделать?

Кто может получить

Федеральные льготники Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Право на бесплатные лекарства имеют ветераны, инвалиды, дети — узники фашизма, те, кто подвергся действию радиации из-за происшествий. Герои Советского Союза, обладатели званий "Герой России", "Герой Социалистического Труда", "Герой Труда Российской Федерации" также имеют право на бесплатные лекарства. Медикаменты могут получить и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. В льготную категорию входят также родные умерших героев или полных кавалеров ордена Славы: родители, дети до 18 лет, дети-инвалиды и дети, которые учатся на очном отделении.

Московские льготники Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Также по "московской льготе" лекарства могут получить труженики тыла, реабилитированные и их родные-пенсионеры, те, кого признали пострадавшими от политических репрессий. Выдать бесплатные медикаменты могут на детей от года до трёх и несовершеннолетних из многодетных семей. Положены они и матерям, родившим и воспитавшим 10 и более малышей. К категории льготников относятся и дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет, и беременные, и сироты.

Нужна регистрация в Москве. Постоянная или временная Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

Бесплатно предоставляются лекарства страдающим некоторыми заболеваниями.

У кого СПИД, ВИЧ, онкология, лепра, диабет, расстройства психики, эпилепсия, болезнь Гоше, муковисцидоз, мукополисахаридоз Фото: © Агентство городских новостей "Москва"

Что делать

Позвонить в Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Здесь уточните ближайшую к вам больницу или медучреждение, где могут выписать рецепт на нужное лекарство. Телефон +7 (495) 974-63-65.

Далее записываемся в указанной больнице на приём к врачу и идём к нему с перечнем документов.

Какие документы нужны в больнице Подтверждение вашего права на льготу, справка из отделения ПФР о том, что вы не меняете льготу на компенсацию, полис, паспорт, СНИЛС. Фото: © Агентство "Москва"

Затем вы получаете у доктора рецепт на необходимый препарат. К слову, он действует в среднем только один месяц. Исключение (три месяца) возможно для пенсионеров, инвалидов первой группы или тех, кому требуется длительный курс лечения.

В среднем рецепт действует 30 дней Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

На медикаменты, срок годности которых не больше 10 дней, дают несколько рецептов. Как правило, они рассчитаны на месяц.

Где эти лекарства получить

Оговоримся сразу: это в любом случае аптеки в каком-то медучреждении или совсем рядом с ними. Подробный список здесь.

Лекарства продаются в аптеках при больницах и поликлиниках или рядом с ними Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

Позвоните по одному из указанных номеров и выясните, есть ли ваш препарат в наличии. Чтобы узнать, есть ли он в госаптеке, звоните по этому номеру: +7 (495) 974-73-19. А для коммерческих — по этому: +7 (495) 627-05-61. Если препарата нет, его должны доставить в течение максимум 15 дней.