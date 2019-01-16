Путь к тишине. Люди медленно глохнут в наушниках

На улице, в метро и на работе люди часто предпочитают наушники. Врачи предупреждают, что взрослым можно находиться в них только 30 минут в день, а детям до 12 лет нельзя совсем, потому что у них может начать "отмирать внутреннее ухо". Эксперты рассказали Лайфу, какие наушники более безопасны.

Слушать музыку в наушниках врач-отоларинголог Владимир Зайцев рекомендует на средней громкости или чуть ниже средней. И делать это можно не более получаса в день. Если слушать музыку в наушниках дольше 30 минут — это уже нагрузка на слуховой нерв. Перебор с громкостью и длительностью прослушивания влияет на восприятие звука: волосковые клетки слухового нерва реагируют на перегрузки отмиранием, человек постепенно глохнет. Из-за этого у слушателя могут начаться раннее старение слуха и ранняя тугоухость.

Самые вредные наушники — вкладыши

— В идеале наушниками вообще не нужно пользоваться. Но если человек всё-таки решил их надеть, то необходимо обратить внимание на частотный диапазон. Чем он выше, тем лучше для его слуха, — говорит Владимир Зайцев.

Также эксперт отмечает, что важными критериями при выборе наушников являются их многоканальность и шумоподавление. Это даёт возможность музыке или голосу звучать чётче, благодаря чему меньше напрягается слуховой нерв.

— Можем провести аналогию с автомобильными аудиосистемами. Когда в машине стоит много колонок, настроенных на разные частоты, создаётся эффект концертного зала. Тогда можно не включать громкость на максимум, а слушать музыку на комфортном уровне, не заставляя свои уши напрягаться и вслушиваться, — добавляет Владимир Зайцев.

Врач разделяет наушники на три категории: накладные, которые полностью закрывают ушную раковину, вкладыши, которые погружаются в слуховой проход, и наушники, накладываемые на ухо, но не закрывающие его полностью. По словам отоларинголога, чем громче звук и чем ближе динамик расположен к барабанной перепонке, тем хуже для здоровья. Поэтому наушники-вкладыши — самые вредные для нашего слуха.

— Вкладыши — это смерть для наших барабанных перепонок! — говорит директор студии звукозаписи Виктор Краснов. — В таких наушниках, как правило, люди ходят по улице или едут в метро, где шумно, поэтому звук в ушах делают погромче. Звуковой сигнал долбит напрямую в барабанные перепонки, разрушая тем самым их целостность.

Эксперт объясняет, что барабанные перепонки внутри наших ушей — это тонкие плёнки, которые под воздействием звуковых волн начинают вибрировать. Если долго и громко слушать музыку, барабанные перепонки могут растянуться, из-за этого звуковая волна проходит во внутреннее ухо с искажением или приглушением. У некоторых слабослышащих людей барабанные перепонки очень растянуты, из-за этого они и не слышат. От громкой музыки, направленной прямо в перепонку, даже люди с идеальным слухом начинают глохнуть.

Наушники для детей

— Детям нельзя давать использовать наушники. Примерно до 12 лет у детей рецепторы слуховой системы — волосковые клетки — очень чувствительны. Из-за наушников у них может произойти несвоевременное отмирание внутреннего уха, ребёнок начнёт слышать значительно хуже, — говорит Владимир Зайцев.

Если родители не боятся за слух своего малыша, врач советует выбирать накладные наушники с удобной для ребёнка посадкой. И так же, как и при выборе наушников для взрослых, нужно обратить внимание на частотность, многоканальность и шумоподавление.

— Я бы обратил ещё внимание на саму музыку. Одни люди слушают классику, а другие — тяжёлый рок. Конечно, восприятие для головного мозга и органов слуха абсолютно разное. Тяжёлый рок или громкие басы совсем не ласкают слух, а раздражают и нервируют его, — добавляет эксперт.

По мнению фоноскописта Германа Зубкова, характеристики слуха у людей очень разные. Что громко для одних — вполне нормально для других. При выборе аудиогаджета нужно ориентироваться на собственное восприятие: померили, послушали, нравится — значит, надо брать.

— Выбирать наушники по цифрам — это плохой совет. Самые дешёвые наушники слушателю точно не понравятся, стоит только их подключить. А наушники хорошие, равные по своим характеристикам, могут отличаться в цене в несколько раз. Всё зависит от бренда, маркетинга, дизайна, — добавляет Герман Зубков.

Самыми безвредными наушниками Виктор Краснов называет те, у которых звуковая мембрана находится максимально далеко от уха. Накладные большие наушники менее опасны, чем все остальные. Но они неудобны для бытового использования: их не сложить в карман, не убрать в дамскую сумочку, они не всегда подходят под стиль одежды и так далее.

Поэтому эксперты рекомендуют вообще избегать использования наушников, чтобы не испортить свой слух, и слушать любимую музыку, желательно классическую, вместе с детьми через хорошие аудиоколонки на средней громкости. Звуковосприятие тогда не нарушится ещё очень долго, а музыкотерапия на всех людей действует благоприятно.