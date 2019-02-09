"Меня парализовало из-за пневмонии, но вместе с дочкой я научился заново ходить"

Джеймсу Харту 33 года. У него любящая жена и двое детей, но всего несколько лет назад семейная идиллия была нарушена страшным диагнозом, приковавшим его к постели. Встать на ноги помогла вера в себя и желание выздороветь до того, как дочь научится ходить.

Всё началось в 2010 году, когда Джеймс серьёзно заболел. Врачи поставили диагноз "пневмония", затем у него развился плеврит. 25-летний житель Мансфилда (Англия) провёл на больничном шесть недель. В конце концов его уволили с работы, но Джеймс даже обрадовался, что теперь сможет больше времени уделять своей жене Бекки, сыну Джошуа и дочери Сиенне. Однако радость была недолгой: буквально на следующий день он не смог встать с постели.

Это было так странно. К тому моменту болезнь уже отступила. Накануне я чувствовал себя прекрасно и играл в футбол с сыном Джеймс Харт

У Джеймса парализовало все мышцы ниже пояса. Врачи выясняли причину на протяжении трёх недель. Сначала они думали, что это инсульт, но потом выяснилось, что пневмония вызвала тяжёлое осложнение — поперечный миелит, то есть острое воспаление спинного мозга. Джеймсу сказали, что с вероятностью 70% ему придётся провести остаток жизни в инвалидной коляске.

Мне казалось, что это какая-то чудовищная ошибка. Первая мысль, которая пришла в голову: я не хочу быть инвалидом, не хочу, чтобы жене пришлось возиться со мной Джеймс Харт

На тот момент сыну Джеймса было три года, а дочери — всего год. Девочка только училась ходить, и это дополнительно мотивировало Джеймса на занятиях по физиотерапии. Они тренировались вместе с Сиенной, и в итоге Джеймс стал делать большие успехи.

Оба ребёнка вдохновляли меня, но особенно Сиенна, потому что я хотел, чтобы к тому моменту, когда она начнёт ходить, я бы смог составить ей компанию во время первой прогулки Джеймс Харт

Сейчас Джеймс снова может ходить, хотя он всё ещё страдает от болей в ногах и довольно быстро устаёт. Тем не менее на следующий год глава семейства запланировал недельный поход протяжённостью 300 километров, во время которого он хочет собрать средства для благотворительного общества помощи в лечении поперечного миелита.

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