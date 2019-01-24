Суп с какао. В чём гулять и чем питаться во время эпидемии гриппа

В Москве и Подмосковье эпидемия гриппа и ОРВИ, а температура на улице ещё неделю будет опускаться ниже –20 градусов. Лайф выяснил у врачей, как не заболеть на работе и на прогулке.

Что надеть

В сезон эпидемий гриппа и ОРВИ главный специалист Первого МГМУ им. Сеченова Владислав Жемчугов рекомендует носить валенки, поскольку эта обувь сделана из натуральных материалов и не вредит ногам. При этом он отметил, что носить нужно, конечно, то, в чём комфортно, — главное, чтобы обувь была непромокаемой.

— Обувь всегда должна быть в сухом состоянии. Я предпочитаю носить валенки, в них тепло и комфортно. Основные требования к одежде в этот период — она должна быть тёплой, лёгкой и из натуральных материалов, — пояснил он.

Врач-эндокринолог Анна Гончарова предупреждает, что нельзя перегреваться. Если всё-таки вспотели, лучше по возможности переодеться.

— Необходимо одеваться по сезону. Пусть одежда будет многослойной: майка, рубашка, кофта, куртка или подштанники и штаны — тогда одежда поможет не перегреться и не замерзнуть. И не забывайте про головные уборы, — добавляет Анна Гончарова.

По мнению врача-иммунолога Михаила Костинова, перед выходом из дома даже на короткие пробежки с собакой лучше обильно смазать нос оксолиновой мазью. Можно съесть дольку чеснока или несколько долек лимона. Эти народные средства отлично защищают при перепадах температур.

Возвращаясь домой с улицы, необходимо переодеваться в домашнюю одежду, рекомендует Анна Гончарова. Это важное правило личной гигиены, которое помогает сохранить иммунитет, ведь в любимом халате вы вряд ли соприкасались с больными людьми, а на вашу пижаму точно никто не чихал в общественном транспорте.

Что есть

Иммунолог Алексей Ковальков считает, что от гриппа спасут каши и жиры. Девять граммов сала, употребляемые ежедневно, помогут иммунитету во время эпидемии. Врач отмечает, что выбирать витамины без врачебной рекомендации — это крайне опасно.

— Общие рекомендации о приёме витаминов и разных витаминизированных добавок к еде и так далее — это пустые слова, которые могут ещё и навредить. Человек, который не обращался к врачу, может не знать, что у него опухоль, например. А на витаминах она будет расти ещё быстрее, — добавляет эксперт.

По мнению Анны Гончаровой, в рационе того, кто не хочет болеть, должен быть свежевыжатый морковный сок с оливковым маслом или со сливками хотя бы два раза в неделю. Эксперт также рекомендует пить "модные фреши и смузи": в блендере смешать банан или яблоко, свежие или замороженные ягоды, воду или йогурт и сахар по вкусу. В стакане такого напитка есть необходимое иммунитету количество витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, которые не позволят разболеться.

— Очень эффективны в период эпидемии какао, супы, бульоны и похлёбки. Эти продукты оказывают общее согревающее и обеззараживающее действие на наши слизистые. Не возникает пересыханий, восстанавливаются защитные барьеры, поэтому микробы меньше цепляются к нашему организму, — говорит Анна Гончарова.

Что делать

Эксперты отмечают, что в период эпидемии нужно начинать свой день с приятного контрастного душа, чтобы "разбудить" свой иммунитет. Закаляться и приучать свой организм к перепаду температуры и вирусной нагрузки нужно регулярно.

По мнению врача-педиатра Евгения Тимакова, необходимо блокировать нос веществами, которые не дадут вирусу гриппа размножаться. Мази и капли помогут защитить слизистую от попадания вредных бактерий.

— После посещения мест скопления людей, когда приходите домой, обязательно умывайтесь и промывайте нос физрастворами, которые продаются в аптеках. Не забывайте тщательно мыть руки, — говорит Евгений Тимаков.

Владислав Жемчугов особое внимание обращает на состояние воздуха в помещении. По его словам, офисные и жилые комнаты необходимо регулярно проветривать. Причём только кондиционеров недостаточно, необходим свежий воздух.

— Сотрудников, у которых есть первые признаки заболевания, нужно срочно отпускать домой, чтобы они не разносили инфекцию, — советует иммунолог.

Эксперты отмечают, что при первых симптомах необходимо подумать не только о себе, но и о других людях. Если есть возможность, останьтесь дома. Не ходите на работу и не пользуйтесь общественным транспортом. Так вы сможете отлежаться, набраться сил и не заразить окружающих.