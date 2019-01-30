Молоко или фальшивка? Как нас обманывают в магазинах?

Эксперты рассказали Life.ru, как не поддаться на обман и не купить фальсифицированные молоко и творог.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому молоко и молочная продукция в магазинах должны размещаться на полках отдельно. Напомним, что с 1 июля производителей молочной продукции обязали делать пометки о наличии или отсутствии заменителей молочного жира в продукте.

Разделить, чтобы не обманывать

Новый порядок продажи будет действовать с 1 июля 2019 года. По мнению академика РАМН Виктора Тутельяна, нововведение поможет предотвратить распространение фальсифицированных продуктов на полках магазинов.

— Добавление растительного жира в молочный продукт удешевляет его себестоимость. Для производителей это выгодно. Но это уже не молоко, а сконструированный продукт. Каждый должен знать, что именно покупает, — отметил Виктор Тутельян.

Сейчас на упаковке многие производители указывают, что продукт не является молоком или творогом, но очень мелким шрифтом, а то и вовсе не считают нужным это делать. Это обман потребителей. Разделение продуктов с заменителями и натуральных, по мнению академика Тутельяна, поможет покупателям сделать правильный выбор.

Решение о разделении молочных продуктов принято властями не только для облегчения выбора потребителей, но и для того, чтобы навести порядок в торговых сетях, отметила ответственный секретарь Молочного союза России Лариса Абдуллаева.

— В погоне за прибылью торговые сети порой сами стимулируют производителей к выпуску продуктов с заменителями. Сделать натуральный сыр или натуральное масло — это дорого, — объяснила эксперт.

Благодаря разделению продуктов путаницы возникать не должно, отметила Лариса Абдуллаева. И если раньше продукты с заменителями называли как угодно: молочные, творожные, сметанные, то с января этого года принят новый стандарт. На упаковках ненатуральных товаров, например творога, должно быть написано: "Молокосодержащий продукт с заменителем, изготовленный по технологии творога".

Опасны ли заменители?

Некоторым людям врачи прописывают диету с определённым набором продуктов. И если человеку рекомендованы, к примеру, кисломолочные продукты, то будет лучше, если он будет употреблять настоящие кефир и сыр, а не их заменители, объясняет врач-аллерголог Марина Аплетаева. И благодаря разделению продуктов по разным полкам людям будет проще ориентироваться.

Всемирная организация здравоохранения сравнивает вред пальмового масла, добавляемого в молочные продукты, с негативным влиянием табака и алкоголя на организм человека. Употребление пальмового масла в пищу приводит к ожирению и повышает риск ишемической болезни сердца, считают эксперты ВОЗ.

Как выбирать продукты?

— Нужно читать этикетку и знать, что ты покупаешь, — полагает Виктор Тутельян. — Не нужно обращать внимание на добавки, которые указываются в составе с буквой "Е".

Смотреть нужно, по мнению химика-технолога Сергея Белкова, на количество белков, жиров, углеводов и сроки годности.

— Если у человека есть аллергия на какой-то компонент, необходимо убедиться, что его нет в составе продукта, и аллергию ничто не спровоцирует.

Других разделений не требуется?

Не только молочные продукты можно разделить на натуральные и ненатуральные. По мнению Ларисы Абдуллаевой, пальмовое масло часто добавляют в шоколад и кондитерские продукты вместо масла какао. Но стоят продукты с заменителями рядом с натуральными сладостями.

— Я считаю, что на большинстве продуктов необходима честная маркировка состава. Если мы говорим, например, о крупах, я бы хотела знать, сохранились ли в них те микроэлементы, которые мне нужны, после технической обработки производителя, — добавляет Марина Аплетаева.

Если уделять время изучению состава продукта в магазине, то брать товары можно будет с любых полок. Это позволит не только сохранить здоровье, но и сэкономить бюджет, не тратя деньги на вредные продукты.