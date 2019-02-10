12 органов, без которых вы сможете прожить, даже если от них придётся избавиться

Отсутствие глаз или желудка доставит вам кучу хлопот, но жизнь на этом не заканчивается.

Желчный пузырь

Желчный пузырь — это небольшой орган в форме мешочка, основная функция которого заключается в хранении желчи, поступающей из печени и использующейся для переваривания жирной пищи. В желчном пузыре могут образовываться камни. Когда они становятся слишком большими, пузырь удаляют. После операции возникает необходимость придерживаться определённой диеты.

Селезёнка

На ранних стадиях развития плода селезёнка служит одним из органов кроветворения. Затем она становится главным источником лимфоцитов, действует как фильтр для бактерий, простейших и инородных частиц, продуцирует антитела, участвует в образовании желчи. Через селезёнку проходит много крови, и у некоторых людей есть высокая вероятность её повреждения в результате травмы. Чтобы она не лопнула, её удаляют заранее. Без селезёнки повышается риск развития определённых инфекций, но жить можно.

Аппендикс

Врачи до сих пор не уверены на 100%, зачем нужен аппендикс. Известно, что он производит белки, которые помогают иммунной системе бороться с инфекцией. Однако есть и другие органы, которые выполняют ту же функцию. У многих взрослых и детей аппендикс удаляют из-за аппендицита — инфекции, которая может привести к печальным последствиям.

Почки

Почки играют важную роль в процессах фильтрации крови и выработки гормонов для регулирования кровяного давления. Без них шансы на выживание очень малы, тем не менее функцию почек какое-то время может выполнять аппарат для гемодиализа. А без одной почки человек может прожить долгие годы, ожидая в очереди на операцию по пересадке.

Лёгкие

Функция лёгких заключается в том, чтобы переносить кислород, который мы вдыхаем с воздухом, в кровь, и выводить из организма углекислый газ. Оба лёгких идентичны друг другу, поэтому удаление одного из них не приведёт к драматичным последствиям.

Репродуктивные органы

Хотя без половых органов невозможно естественным образом зачать ребёнка, после их удаления жизнь не заканчивается. А для некоторых людей это может стать единственным вариантом при выявлении серьёзных болезней мочеполовой системы.

Толстая кишка

После того как еда совершает путешествие через пищевод, желудок и тонкую кишку, она попадает в толстую кишку. К этому моменту почти все питательные вещества уже усвоены. Толстая кишка помогает формировать и проталкивать твёрдые отходы, и это делает её очень важным органом, но благодаря достижениям в области медицинских технологий и хирургии человек может прожить и без неё.

Мочевой пузырь

Как и другие органы в этом списке, мочевой пузырь абсолютно безопасно удаляется из организма, когда существуют связанные с ним риски для жизни и здоровья. Для того чтобы выводить мочу из организма, пациент использует вместо него внешний резервуар.

Желудок

Некоторые виды рака и генетические нарушения могут поставить человека перед выбором: распрощаться с жизнью или с желудком. Вам может показаться, что без этого органа жить всё равно не получится, но это лишь иллюзия. Во время операции пищевод соединяют непосредственно с тонкой кишкой. Из-за сокращения длины пищеварительного тракта возникает ряд определённых требований к рациону, но в целом человек не утрачивает способность поглощать и переваривать твёрдую пищу.

Миндалины

Как и другие органы лимфатической системы, миндалины участвуют в поддержании иммунитета. Они улавливают микробы, попадающие в рот, и сигнализируют организму о необходимости выработки лейкоцитов. Но так как они не единственные (и не самые главные) защитники человека от враждебного внешнего мира, их можно удалить, не беспокоясь о последствиях.

Щитовидная железа

Щитовидка отвечает за выработку гормонов, которые регулируют обмен веществ. Таким образом, она влияет почти на все органы человеческого организма. Однако в случае необходимости можно удалить и её, заменив регулярными инъекциями необходимых гормонов.

Глаза

Многие воспринимают наличие глаз как непреложный факт. Но на самом деле в современных условиях они не так важны для выживания. Некоторые могут потерять один или оба глаза из-за травмы или раковой опухоли. Бывают случаи, когда человек рождается вообще без них. Да, отсутствие глаз создаёт много проблем, но от этого ещё никто не умирал.

Ей сказали, что она умрёт, если не удалить глаз. А ведь это было только начало