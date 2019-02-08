Я не пью, я коплю! Проверь себя на алкоголизм

70% российских мужчин умирают от накопительного эффекта алкоголя. Лайф разбирался, как распознать первые признаки и когда они начинают проявляться?

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что две трети российских мужчин трудоспособного возраста умирают из-за проблем, которые вызывает алкоголь.

Причём, по словам Скворцовой, большинство умирает из-за болезней, вызванных накопительным эффектом алкоголя: циррозы печени, язвенные болезни желудка, ранние гипертоническое болезни и так далее.

— Если человека тянет к алкоголю при любой стрессовой ситуации — это уже зависимость. И доза, которая помогает "расслабиться", со временем будет только расти. Зависимость не начинается с ведра водки, она начинается с бокала вина или с баночки пива. Регулярное употребление алкоголя вызывает накопительный эффект, который приводит к смертельным заболеваниям, — говорит нарколог Алексей Казанцев.

Регулярность может быть разной: каждый день, раз в неделю или раз в месяц. Если возникает желание употребить — это уже первый звоночек для вашего организма. Как отмечает нарколог Сергей Зайцев, в организме человека и так достаточно эндорфина, а чтобы чувствовать себя счастливым, здоровым людям допинг не нужен.

И если вдруг возникла мысль пропустить бокальчик вина вечером, скорее всего, в организме есть какие-то неполадки.

Как убивает накопительный алкоэффект?

Люди, употребляющие алкоголь с 18 лет 2–3 раза в неделю, как правило, не доживают до 50 лет Фото © Flickr/icanteachyouhowtodoit

Ежедневное употребление бокала вина за ужином или баночки пива "под сериал" — это алкоголизм Фото © Flickr/Steven Guzzardi

Периодическое употребление алкоголя влияет на генетику: у ваших детей может возникнуть предрасположенность к алкоголизму Фото © Flickr/Lynn D. Rosentrater

Каждый третий из тех, кто употребляет алкоголь, страдает гипертонической болезнью, перенёс инсульт или инфаркт Фото © Flickr/Robert Taylor