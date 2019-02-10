Какие продукты спасут от депрессии и не испортят фигуру
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Исследования американских учёных показали, что люди, которые каждый день съедают чуть больше 20 граммов грецких орехов, менее подвержены депрессивному состоянию.
— Чтобы избавиться от плохого настроения, есть побольше, внимание — цветастых овощей и фруктов, в них много полезной клетчатки, а яркие цвета действуют на зрение как цветотерапия, — рекомендует врач-эндокринолог Екатерина Иванникова.
Употребление стрессовых продуктов в такие периоды лучше ограничить. К ним относятся консервы, колбасы, фастфуд, кофе и алкоголь.
Если угнетённое состояние всё-таки настигло, врач-эндокринолог Анна Гончарова рекомендует полностью пересмотреть свой рацион и побаловать себя деликатесами.
Антидепрессивная диета от эндокринолога
На завтрак подойдут продукты с низким содержанием углеводов и длительной степенью всасывания, чтобы вы могли долго чувствовать себя сытыми.
Творог + сыр + орехи + семечки
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Яйца или овощные фреши
Фреш врач рекомендует сделать из огурцов, сельдерея, имбиря, яблока, груши и банана.
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Второй завтрак, по мнению эксперта, нужно сделать лёгким, но питательным.
Груша + орехи + твердый сыр
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Обед лучше перенести в период этой диеты на 16:00, чтобы не перегружать организм.
Нежирный бульон с пряностями
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Тосты с горчицей, хреном или сыром
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Ужин должен быть лёгким, чтобы желудок справился с перевариванием пищи, а вы смогли легко уснуть и проснуться бодрыми. Без депрессии и лишних килограммов.
Нежирная рыба или птица с брокколи и кедровыми орехами
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