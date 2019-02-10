Какие продукты спасут от депрессии и не испортят фигуру

Не ходи к психологу! Эксперты рассказали Лайфу, какие продукты могут спасти зимой от плохого настроения, и даже составили меню.

Исследования американских учёных показали, что люди, которые каждый день съедают чуть больше 20 граммов грецких орехов, менее подвержены депрессивному состоянию.

— Чтобы избавиться от плохого настроения, есть побольше, внимание — цветастых овощей и фруктов, в них много полезной клетчатки, а яркие цвета действуют на зрение как цветотерапия, — рекомендует врач-эндокринолог Екатерина Иванникова.

Употребление стрессовых продуктов в такие периоды лучше ограничить. К ним относятся консервы, колбасы, фастфуд, кофе и алкоголь.

Если угнетённое состояние всё-таки настигло, врач-эндокринолог Анна Гончарова рекомендует полностью пересмотреть свой рацион и побаловать себя деликатесами.

Антидепрессивная диета от эндокринолога

На завтрак подойдут продукты с низким содержанием углеводов и длительной степенью всасывания, чтобы вы могли долго чувствовать себя сытыми.

Творог + сыр + орехи + семечки . Фото © Shutterstock Inc

Яйца или овощные фреши Фреш врач рекомендует сделать из огурцов, сельдерея, имбиря, яблока, груши и банана. Фото © Pixabay

Второй завтрак, по мнению эксперта, нужно сделать лёгким, но питательным.

20 г любого шоколада + травяной чай . Фото © L ibreShot

Груша + орехи + твердый сыр . Фото © Shutterstock Inc

Обед лучше перенести в период этой диеты на 16:00, чтобы не перегружать организм.

Нежирный бульон с пряностями . Фото © Pixabay

Тосты с горчицей, хреном или сыром . Фото © Shutterstock Inc

Ужин должен быть лёгким, чтобы желудок справился с перевариванием пищи, а вы смогли легко уснуть и проснуться бодрыми. Без депрессии и лишних килограммов.