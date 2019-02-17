Офисный синдром. Как снять боли спины и головы?

Россиян замучили два вида боли — головная и спинная. Врачи считают, что это связано с эмоциональным перенапряжением. Лайф разбирался, как перестать болеть?

Учёные выяснили, что наши эмоции нагружают мышцы практически так же, как физическая работа. При этом информационные потоки заставляют человека всё время находиться в напряжении.

— Представьте, что вы о чём-то переживаете, — что с вами происходит? Вы напрягаетесь. Поводы для переживаний у нас есть всегда, поэтому в теле возникает хроническое напряжение, — объясняет врач-остеопат Александр Евдокимов.

А дополнительные сложности со здоровьем появляются из-за низкой физической активности — гиподинамии. Из-за этого от боли в спине и суставах сегодня мучаются и молодые, и взрослые.

— Мы ездим на машинах, поднимаемся и спускаемся на лифтах, мало ходим, потому что на прогулки у нас не остаётся ни времени, ни сил. У некоторых людей даже выходные бывают редко, всё это не добавляет здоровья, — отмечает Александр Евдокимов.

Сказать человеку "не нервничай, не переживай" — не рабочий метод, как считает вертебролог Илья Грачёв. Лечить эмоциональное напряжение в голове нужно через тело. А лечить тело нужно через голову.

Как избавиться от боли?

Разминайтесь Проанализируйте свой рабочий день. Сколько времени вы сидите? Хотя бы раз в два часа делайте перерыв Фото: © Pixabay

Встать, размять ноги, потянуть спину, немного пройтись по офису или сходить за чаем — не займёт много времени. Александр Евдокимов советует хотя бы пару раз поднять руки выше головы, сделать несколько наклонов. Кроме того что вы разомнёте тело, вы немного отвлечётесь от рабочих задач и выдохнете.

Думайте позитивно . Фото: © Pixabay

У вас должна быть отдушина для радости и вдохновения. Ежедневно находите время для позитивных эмоций, любимого хобби, развлечений. Если в вашей жизни нет позитива, а только сплошная нагрузка, то ваш организм быстро истощается и в скором времени даст сбой. Первые "поломки" коснутся опорно-двигательного аппарата и головы.

Самомассажируйтесь Любые формы массажа помогут расслабить тело и разгрузить голову Фото: © Pixabay

Японская техника самомассажа Шиацу, по словам Ильи Грачёва, очень эффективный способ релакса. Подушечками указательного, среднего и безымянного пальцев несильно, в течение 4–5 секунд понажимайте над бровями, постепенно поднимаясь вверх к линии роста волос. Несколько раз надавите снаружи на щёки в том месте, где растут зубы мудрости, близко к ушам. Не забывайте глубоко дышать.

Прогибайтесь Когда сидите за компьютером, обращайте внимание на осанку. Держите спину ровно, раз в полчаса прогибайтесь в области лопаток Фото: © Pixabay

Любое отклонение от вертикального положения тела вызывает напряжение в мышцах, как отмечает физиолог Ринад Минвалеев. Ровная спина способствует правильному кровообращению — и наш мозг получает необходимое количество кислорода и питательных веществ.

Парьтесь и лежите Почаще ходите в баню. Это прекрасное средство для полного релакса. Только не нужно прыгать в сугроб или в прорубь! Отдохните Фото: © Pixabay

После парилки Ринад Минвалеев рекомендует пару часов полежать в покое, можно посмотреть фильм или почитать книгу. Но что-то лёгкое, чтобы мозг тоже отдохнул.

Растягивайтесь Во время растяжки мышцы расслабляются, все блоки проходят, а голова освобождается от повседневных забот Фото: © Pixabay

Не всегда самостоятельная растяжка даётся легко. Попросите домочадцев помочь вам в этом деле: пусть они потянут вас за руки и за ноги. Релакс и покой вам обеспечены.

Алкоголь не спасёт Надеяться на то, что спиртное спасёт от перегруза, — глупо. К хроническому напряжению добавятся гипертония и цирроз Фото: © Pixabay

После работы порадуйте себя травяным чаем и любимым блюдом. Позвольте себе небольшой десерт. От алкоголя с утра может болеть голова, а от правильного питания — сплошная польза.