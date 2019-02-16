Дезодорант вызывает рак груди, и ещё 9 мифов о здоровье, которые пора развенчать

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Дезодорант вызывает рак груди, и ещё 9 мифов о здоровье, которые пора развенчать

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Так ли полезна щелочная вода и что насчёт кетодиеты? Взгляните на этот список распространённых заблуждений и сбросьте с глаз пелену.

Розовая гималайская соль ничуть не полезнее обычной

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Да, она может содержать чуть больше минералов, но ваш организм этого даже не заметит.

Не стоит бояться лектинов

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Лектины — белковые соединения, которые содержатся в бобах и других растениях. Они также были обнаружены в большинстве живых организмов. Слухи о том, что они вредны для человека, сильно преувеличены.

Скорее всего, пробиотики не способны улучшить ваше настроение или повысить иммунитет

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Однако они могут помочь при синдроме раздражённого кишечника.

Так называемые натуральные сахара, например сироп агавы или кокосовый сахар, ничем не отличаются от обычного рафинада

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Все подсластители в основном идентичны с точки зрения энергетической ценности и содержания питательных веществ.

Антиперспиранты не вызывают рак груди

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Но их активный ингредиент — алюминий — может испортить вашу одежду.

Щелочная вода абсолютно бесполезна

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Вы не сможете повлиять на pH своего организма за счёт изменений в диете, как бы вы этого не хотели.

Яблочный уксус неэффективен для лечения изжоги или акне

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Но, говорят, он хорош для приготовления салатов.

Вам не нужно пить соки с целью детоксикации организма

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Для этого у вас есть печень и почки.

Активированный уголь не поможет улучшить состояние вашей кожи или пищеварительной системы

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Но врачи скорой помощи дадут его вам в случае отравления.

Кетодиета мало чем отличается от других диет

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Её смысл в том, чтобы обеспечить дефицит калорий, поступающих в организм, но это также может привести к дефициту питательных веществ.

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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