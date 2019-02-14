Не для слабонервных. Что стало с зубами студента, который пил энергетики полгода

Все знают, что избыток сахара вреден для организма, но никогда не придают этому большого значения. Вот и 21-летний Винни Пайнер из Маргита, Англия, решил, что всё обойдётся. Но, конечно же, не обошлось, и теперь парню требуется 24 сложные пломбы, пишет Daily Mail.

Обычный парень Винни учился в колледже на программиста и, как любой студент, погрязший в заданиях, совершенно не высыпался. Чтобы хоть как-то функционировать, он принялся пить энергетики. И всё вроде бы наладилось, но количество банок в день начало ощутимо расти. 46-летняя мама Винни — Тара — забила тревогу, когда нормой для Винни стали шесть банок в день.

Но однажды после семи месяцев постоянного употребления энергетиков Винни укусил обычное яблоко, обломав об него половину зубов. Запаниковав, парень кинулся к стоматологу, и тот пояснил ему, что из-за избытка сахара и кофеина в организме, а также недостатка витаминов зубы Винни прогнили и ослабли. Сейчас ему необходимо поставить 24 пломбы, что будет стоить больше чем 2,5 тысячи долларов.

Восстановить зубы — дело небыстрое, тем более сложно собрать столько денег сразу, поэтому Винни пока приходится ходить со сломанными зубами. Из-за стыда и неуверенности в себе парень бросил колледж и теперь боится, что он никогда не сможет найти работу.

Я не знаю, что ждёт меня дальше, но я надеюсь, что всё образуется. Энергетики разрушили мою жизнь Винни Пайнер

Винни прекратил пить энергетики, и теперь помимо зубной боли он испытывает синдром отмены из-за недостатка кофеина, боль по всему телу и усталость. Но парень старается не унывать, он плотно занялся своим здоровьем и надеется в скором времени вернуться в колледж.