По бокальчику. Алкоголь может привести к раку груди
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Исследователи австралийского Университета Флиндерса , что употребление алкоголя повышает риск развития в женском организме рака молочной железы. Наиболее опасно пить спиртные напитки женщинам от 45 до 64 лет.
— Женский организм более чувствителен к алкоголю по сравнению с мужским. Употребление спиртного поражает все системы их организма и все жизненно важные органы, — говорит нарколог Андрей Казанцев.
Женщины недостаточно осведомлены об угрозе онкологии, которая возникает, когда они пьют алкоголь, считает автор австралийского исследования Эмма Миллер. Из-за этого статистика заболевших раком груди пугающая. К примеру, в 2017 году, по данным Минздрава РФ, рак молочной железы в нашей стране был диагностирован 70,6 тысячи раз.
Как женщин убивает алкоголь?
Портится внешность
Обвисает кожа на лице, лопаются капилляры, выпадают волосы, желтеют и ломаются ногти.
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Развивается онкология
Повышается риск развития рака молочной железы, поджелудочной, желудка, пищевода.
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Снижается иммунитет
Алкоголь блокирует поступление в кровь питательных веществ, из-за этого снижается естественная защита организма.
Фото: © Pixabay
Нервы ни к чёрту
Из-за употребления спиртного происходит расстройство нервной системы, нарушается сон. Развивается тревожность и депрессия.
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Страдают дети
Алкоголь поражает яйцеклетки, из-за этого у детей уже в утробе матери развиваются патологии и врождённые уродства.
Фото: © Pixabay
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