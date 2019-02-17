По бокальчику. Алкоголь может привести к раку груди

У женщин, употребляющих алкоголь, повышается риск развития рака молочной железы и разрушается нервная система. Чем ещё грозит алкоголь женскому организму?

Исследователи австралийского Университета Флиндерса сообщили , что употребление алкоголя повышает риск развития в женском организме рака молочной железы. Наиболее опасно пить спиртные напитки женщинам от 45 до 64 лет.

— Женский организм более чувствителен к алкоголю по сравнению с мужским. Употребление спиртного поражает все системы их организма и все жизненно важные органы, — говорит нарколог Андрей Казанцев.

Женщины недостаточно осведомлены об угрозе онкологии, которая возникает, когда они пьют алкоголь, считает автор австралийского исследования Эмма Миллер. Из-за этого статистика заболевших раком груди пугающая. К примеру, в 2017 году, по данным Минздрава РФ, рак молочной железы в нашей стране был диагностирован 70,6 тысячи раз.

Как женщин убивает алкоголь?

Портится внешность Обвисает кожа на лице, лопаются капилляры, выпадают волосы, желтеют и ломаются ногти. Фото: © Kinopoisk/Монстр

Развивается онкология Повышается риск развития рака молочной железы, поджелудочной, желудка, пищевода. Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Снижается иммунитет Алкоголь блокирует поступление в кровь питательных веществ, из-за этого снижается естественная защита организма. Фото: © Pixabay

Нервы ни к чёрту Из-за употребления спиртного происходит расстройство нервной системы, нарушается сон. Развивается тревожность и депрессия. Фото: © Pixabay