Удар по сердцу. Из аптек срочно изымают опасное лекарство

Лайф выяснил у медиков, насколько опасен "Эреспал" и другие препараты с аналогичной основой, которые продаются в аптеке без рецепта.

Вслед за европейскими странами на территории России изымают из оборота французский препарат от кашля "Эреспал". Росздравнадзор отвёл сутки на процесс приостановки продажи этого лекарства. Причиной стало опасное влияние действующего вещества — фенспирида — на сердечный ритм.

Лечил кашель — остановилось сердце

Американское управление по санитарному надзору за качеством еды и медикаментов Food and Drug Administration (FDA) изымает из оборота десятки, а то и сотни лекарств ежегодно. До России эта информация доходит значительно позднее, считают эксперты.

В сообщении Росздравнадзора говорится, что сейчас эксперты изучают весь массив отечественных и зарубежных данных по безопасности фенспирида и в ближайшее время направят в Минздрав России предложения по дальнейшему обороту этих препаратов. Российские специалисты не первый год предупреждают о вреде фенспирида.

— Есть опасность остановки сердца и другие риски для сердечной мышцы! Исследования в США и Европе уже давно это доказали. Проблем в долгосрочной перспективе тоже никто не отменял. FDA каждый год публикует списки опасных лекарств, но до нас это доходит в лучшем случае через два года. Приём "Эреспала" чреват остановкой сердца, — рассказывает доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев.

— Если в вашей аптечке ещё остался этот препарат и жаба душит его выкинуть — не раздумывайте и не ставьте эксперименты над собой, — уверяет Юрий Конев.

По словам врачей, с учётом недоказанной эффективности и потенциального вреда, в медицинской практике вообще не должен использоваться такой препарат, как "Эреспал". Как и многие другие подобные неэффективные лекарства, которые давно изъяты из мирового пользования.

Вред доказан, а польза — нет

Специалисты называют " Эреспал" препаратом с изначально недоказанной пользой. Впрочем, как и многие другие, которые также рекомендуют скорейшим образом изъять из аптек. Кардиолог Илья Червяков призывает отозвать такие препараты, как "Арбидол", "Виферон" и "Ингавирин" и им подобные. Кардиолог Юрий Конев добавляет, что "Эраспал" — при всей свой опасности — был мало эффективен в лечении фарингитов, ларингитов и прочих заболеваний. Хороший врач и так вряд ли прописывал бы такой препарат в силу его неэффективности.

— Есть много более эффективных средств подобного состава, которые лучше помогают при бронхальной астме и других респираторных процессах и воспалительных изменениях, — объясняет Конев.

А вас предупреждали!

В перечне противопоказаний к "Эреспалу", в принципе, было указано о возможном нарушении ритма сердца, но на этом не было акцентировано внимание. Ведь как составляются эти перечни так называемых побочек? 10 000 человек принимают препарат, и фиксируются все нежелательные эффекты. В итоге все они попадают в этот список, а что из этого действительно опасно и вызвано конкретным препаратом — уже показывает практика массового употребления.

Не только "Эреспал", многие препараты по 10–12 лет продаются в аптеках, прежде чем выявится достаточное количество побочных действий для их изъятия. Как рассказала Ольга Молчанова, врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Научно-медицинского центра профилактической медицины, "побочные действия многих лекарств, которые мы употребляем, до сих пор не изучены".

— Фармацевтические компании по десятку лет получают "звоночки" о побочных действиях своего продукта, прежде чем изымают его из продажи. В любой момент может выявиться очередной эффект, который потребует аналогичного изъятия, — пояснила Ольга Молчанова.

Зачастую, когда вам прописывают несколько препаратов, в списке противопоказаний, несовместимости и побочных эффектов можно просто запутаться. Редко когда без последствий можно принимать один препарат совместно с другим, а уж избежать побочных проблем вообще мало кто пытается.

Уже снимали с продажи

Врачи призывают не игнорировать список побочных эффектов лекарств, которые вам прописывают: многие из них могут быть ещё не изучены, хотя даже всем известные побочки люди порой испытывают снова и снова, действуя по старинке, но вопреки здравому смыслу.

Нарушение сердечного ритма как противопоказание к употреблению "Эреспала" выявили достаточно давно. И в медицинских кругах уверяют, что публикации о серьёзной опасности этого препарата существуют также достаточно давно, чтобы изъять его из продажи. Однако до сих пор его можно было приобрести в любой аптеке без рецепта.

Более того, "Эреспал" уже однажды изымали из продажи в России. В 2016 году отозвали целую партию этого препарата в количестве 12 672 упаковок. О чём свидетельствуют документы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Но тогда, по всей вероятности, сердечная мышца Росздравнадзора была покрепче и препарат не побоялись вернуть в продажу. Впрочем, чему тут удивляться. Если ещё несколько лет назад в аптеках также без рецепта от кашля предлагался так любимый опиумными наркоманами "Терпинкод", а когда-то в лечении кашля не брезговали и героином.