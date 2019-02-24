Королева красоты наращивала ногти со школы, и это закончилось для нее раком

19-летняя Мисс Иллинойс лишилась ногтя, когда врачи обнаружили у неё меланому, но не пала духом и выиграла заветный титул.

Когда в 2018 году американка Каролина Яско завоевала титул Мисс Иллинойс, никто и представить себе не мог, через что довелось пройти хрупкой девушке. За год до конкурса красоты у 18-летней Каролины, в ту пору ещё школьницы, диагностировали меланому — злокачественную опухоль кожи.

Каролина заметила чёрную вертикальную линию на большом пальце правой руки во время визита к мастеру по маникюру. Ей должны были снять старый слой акрила, а потом снова нарастить ногти.

Я начала наращивать ногти в старших классах школы, посещая маникюрный салон не реже одного-двух раз в месяц Каролина Яско

Сначала врачи хотели ампутировать девушке весь палец, чтобы не допустить распространения метастазов. Но в итоге удалось обойтись удалением ногтя вместе с матриксом — местом образования ногтевой пластины.

Онкологи сказали Каролине, что, с большой долей вероятности, меланома была обусловлена генетически, но ультрафиолетовое излучение, используемое в маникюрных салонах, могло ускорить злокачественный процесс.

Теперь у меня нет ногтя на большом пальце, и уже никогда не будет. Но я благодарна врачам за то, что они сделали, ведь всё могло закончиться гораздо хуже Каролина Яско

Первое время Каролина стеснялась появляться на публике с изуродованным пальцем и постоянно заклеивала его пластырем. Кроме того, у девушки появились шрамы и на других частях тела. Из паховой области хирурги дважды заимствовали кожу для трансплантации на большой палец. На груди — след от биопсии. В качестве меры предосторожности врачи также удалили несколько подозрительных пятен на спине, груди и руке.

Как только я ощутила себя комфортно в роли Мисс Иллинойс, я поняла, что мне предоставлена ​​уникальная возможность, и стала распространять информацию о меланоме и опасностях ультрафиолетового излучения Каролина Яско

Каролина добавляет, что видит ещё одну задачу: на собственном примере продемонстрировать молодым девушкам, что успеха можно добиться, невзирая ни на какие физические недостатки.

Ей сказали, что она умрёт, если не удалить глаз. А ведь это было только начало