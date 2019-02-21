Участие в известном реалити-шоу не спасло парня весом 400 кг, и он умер в 29 лет

Шон с детства страдал избыточным весом, и после развода родителей всё только ухудшилось. Еда стала его единственным утешением в трудную минуту. Когда вес достиг критической отметки, а Шон мог самостоятельно стоять лишь полминуты, парень решил принять участие в программе, где ему смогли помочь.
Год назад у Шона умерла мать, но парень смог с этим справиться и не сорваться. Однако не так давно он сам попал в больницу из-за неприятной инфекции, затем начались осложнения, и врачам не удалось его спасти. Печальной новостью поделился с подписчиками отец Шона Мэтт в "Фейсбуке".
У него начались проблемы с дыханием. Врачи смогли его реанимировать, но вскоре после этого у него остановилось сердце
Мэтт Милликан
Мэтт добавил, что его сын был хорошим человеком с добрым сердцем и он просто опустошён из-за его смерти.
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