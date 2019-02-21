Участие в известном реалити-шоу не спасло парня весом 400 кг, и он умер в 29 лет

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Участие в известном реалити-шоу не спасло парня весом 400 кг, и он умер в 29 лет

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29-летнего Шона Милликана из Калифорнии, США, многие знают по передаче "Я вешу 300 кг", в которой он принял участие в 2016 году. Тогда вес парня составлял 413 килограммов, но он успешно прошёл курс и потерял более 180, пишет The Sun.

Шон с детства страдал избыточным весом, и после развода родителей всё только ухудшилось. Еда стала его единственным утешением в трудную минуту. Когда вес достиг критической отметки, а Шон мог самостоятельно стоять лишь полминуты, парень решил принять участие в программе, где ему смогли помочь.

<p>Фото © TLC</p>

Год назад у Шона умерла мать, но парень смог с этим справиться и не сорваться. Однако не так давно он сам попал в больницу из-за неприятной инфекции, затем начались осложнения, и врачам не удалось его спасти. Печальной новостью поделился с подписчиками отец Шона Мэтт в "Фейсбуке".

<p>Фото © TLC</p>

У него начались проблемы с дыханием. Врачи смогли его реанимировать, но вскоре после этого у него остановилось сердце

Мэтт Милликан

Мэтт добавил, что его сын был хорошим человеком с добрым сердцем и он просто опустошён из-за его смерти.

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