Слабый пол. От чего умирают российские мужчины
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Росстат опубликовал статистику смертности в России — за 2017 год ушли из жизни 317,5 тысячи мужчин в возрасте от 16 до 59 лет.
От чего умирают российские мужчины?
Болезни системы кровообращения
102 тысячи мужчин умерли от инфаркта миокарда и инсульта.
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Внешние причины
86,9 тысячи мужчин скончались из-за несчастных случаев, нападений и ДТП.
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Новообразования
Опухоли убили 42 тысячи мужчин в 2017 году.
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Болезни органов пищеварения
26 тысяч мужчин умерли от гастрита, дуоденита, язвы, болезней желчного пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, печени.
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Инфекционные и паразитарные болезни
Полиомиелит, туберкулез, дифтерия и другие инфекционные заболевания унесли жизни 20 тысяч российских мужчин.
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Болезни органов дыхания
12 тысяч мужчин умерли от бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни лёгких, пневмонии и бронхита.
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