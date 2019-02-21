Слабый пол. От чего умирают российские мужчины

Слабый пол. От чего умирают российские мужчины

Фото © Pexels

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Мужчины России трудоспособного возраста уходят из жизни по разным причинам. Самая распространённая – болезни системы кровообращения.

Росстат опубликовал статистику смертности в России — за 2017 год ушли из жизни 317,5 тысячи мужчин в возрасте от 16 до 59 лет.

От чего умирают российские мужчины?

Болезни системы кровообращения

102 тысячи мужчин умерли от инфаркта миокарда и инсульта.

Фото © Shutterstock Inc

Внешние причины

86,9 тысячи мужчин скончались из-за несчастных случаев, нападений и ДТП.

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Новообразования

Опухоли убили 42 тысячи мужчин в 2017 году.

Фото © Flickr / COMSEVENTHFLT

Болезни органов пищеварения

26 тысяч мужчин умерли от гастрита, дуоденита, язвы, болезней желчного пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, печени.

Фото © Pexels

Инфекционные и паразитарные болезни

Полиомиелит, туберкулез, дифтерия и другие инфекционные заболевания унесли жизни 20 тысяч российских мужчин.

Фото © Flickr / Thomas Lillis IV

Болезни органов дыхания

12 тысяч мужчин умерли от бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни лёгких, пневмонии и бронхита.

Фото © Shutterstock Inc

Автор:
НХ
Наталия Хомякова
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