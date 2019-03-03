Отрезанные пальцы, чехлы вместо трусов и 300-летние мумии. Это Гвинея, детка!

Народ дани славится своими жуткими традициями и не собирается от них отказываться, несмотря ни на какие уговоры.

У женщин народа дани, обитающего в горах на западе Новой Гвинеи, есть традиция: когда их близкие умирают, они отрубают себе фалангу пальца

Это делается для того, чтобы дух умершего не задерживался на земле, а поскорее отправился к месту назначения.

Кроме того, отрубленный палец символизирует боль утраты. Некоторые представительницы племени идут дальше и откусывают пальцы у своих детей

Несколько лет назад жуткий обряд был запрещён правительством Индонезии, но традиция оказалась сильнее: местные жители продолжают втайне практиковать его.

Пальцы отрубают только женщины. Мужчины по неизвестной причине освобождены от выполнения кровавого ритуала

Ампутацию фаланги дани обычно проводят с помощью каменного клинка. Но можно обойтись и без него. В этом случае женщины обвязывают вокруг пальца верёвку, чтобы остановить кровообращение, а затем пускают в ход зубы.

Всего в Новой Гвинее обитает около 250 тысяч дани. В основном они занимаются охотой, собирательством и скотоводством

Дани являются объектом пристального изучения. Например, в их языке нет обозначений цветов, за исключением белого и чёрного, и учёные бьются над тем, чтобы понять, как устроено их мышление.

Вместо того чтобы отрубать себе пальцы, местные мужчины помещают свои половые органы в специальные чехлы, которые называются "котека"

Обычно их делают из плода высушенной лагенарии обыкновенной, хотя могут использоваться плоды других растений, например непентеса удивительного. Сначала считалось, что котека используется для демонстрации мужской силы, но позже выяснилось, что это всего лишь аналог нижнего белья.

А ещё дани мумифицируют своих самых лучших воинов, которые ушли в мир иной

Впервые такие мумии были обнаружены в 2016 году. Одному из продемонстрированных учёным тел было не меньше 370 лет.

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