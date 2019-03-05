Децл, Джордж Майкл и другие известные люди, чью жизнь унёс этот "тихий убийца"

Кардиомиопатия — группа сердечных болезней, для которых характерно повреждение миокарда, появление изменений в строении сердечной мышцы.
Рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Умер в 35 лет, диагноз: острая сердечная недостаточность, причиной которой стала гипертрофическая кардиомиопатия
Джордж Майкл, певец. Скончался на 54-м году жизни. Смерть вызвана расширенной кардиомиопатией с миокардитом и жировой дистрофией печени
Михаил Горшенёв (39 лет), лидер группы КИШ. Причина смерти — токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности из-за морфина
Валерий Левитин (52 года), известный фотограф, сотрудничал со многими СМИ. Причина смерти — кардиомиопатия
Антон Носик (51 год), журналист, блогер. Причина смерти — кардиомиопатия
Чемпион по фитнес-атлетике Кирилл Мартынов (18 лет). Умер во время пробежки. Причина — кардиомиопатия
Лилия Дунаевская (28 лет), главред сайта для игроманов IGN Russia. Причиной смерти стала вторичная кардиомиопатия
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