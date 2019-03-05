Децл, Джордж Майкл и другие известные люди, чью жизнь унёс этот "тихий убийца"

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Децл, Джордж Майкл и другие известные люди, чью жизнь унёс этот "тихий убийца"

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Фото: nstagram/mozhga_novosti, instagram/georgemofficial

Недавно были объявлены официальные результаты экспертизы вскрытия рэпера Децла. Согласно им, популярный хип-хоп-исполнитель умер из-за острой сердечной недостаточности. Позже его отец рассказал, что у певца было врождённое заболевание — гипертрофическая кардиомиопатия. Она и вызвала сердечную недостаточность. Но это заболевание, которое сложно заметить и диагностировать, послужило причиной смерти многих людей. Лайф предлагает вспомнить, кого из известных личностей забрал этот недуг.

Кардиомиопатия — группа сердечных болезней, для которых характерно повреждение миокарда, появление изменений в строении сердечной мышцы.

Рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Умер в 35 лет, диагноз: острая сердечная недостаточность, причиной которой стала гипертрофическая кардиомиопатия

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/mozhga_novosti/" target="_blank"><strong>mozhga_novosti</strong></a></p>

Джордж Майкл, певец. Скончался на 54-м году жизни. Смерть вызвана расширенной кардиомиопатией с миокардитом и жировой дистрофией печени

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/georgemofficial/" target="_blank"><strong>georgemofficial</strong></a></p>

Михаил Горшенёв (39 лет), лидер группы КИШ. Причина смерти — токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности из-за морфина

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/mihailgorshenev/" target="_blank"><strong>mihailgorshenev</strong></a></p>

Валерий Левитин (52 года), известный фотограф, сотрудничал со многими СМИ. Причина смерти — кардиомиопатия

<p>Фото: соцсети</p>

Антон Носик (51 год), журналист, блогер. Причина смерти — кардиомиопатия

<p>Фото: ©РИА &#34;Новости&#34; / Кирилл Калинников</p>

Чемпион по фитнес-атлетике Кирилл Мартынов (18 лет). Умер во время пробежки. Причина — кардиомиопатия

<p>Фото: соцсети</p>

Лилия Дунаевская (28 лет), главред сайта для игроманов IGN Russia. Причиной смерти стала вторичная кардиомиопатия

<p>Фото: соцсети</p>

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