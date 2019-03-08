Мать впервые попробовала вейп, и вот что из этого вышло. Фото не для хипстеров

У 42-летней Лизы Сантьяго-Григгс из Южного Глостершира, Англия, врачи нашли серьёзную аллергию на пропиленгликоль. Это вещество добавляют в жидкость для вейпа, и, как оказывается, многим людям оно противопоказано, сообщает Daily Mail.

Пережив такое потрясение, Лиза решила поделиться своей историей и предупредить других об опасности. Женщина просто решила попробовать вейп — до этого она не курила даже обычные сигареты. Весь вечер Лиза чувствовала себя нормально, но затем посреди ночи она проснулась сначала от сильного зуда, а потом и жжения. Все тело женщины покрыли воспалённые пятна, будто от ожогов.

Лиза приняла лекарства, но легче не стало, и наутро она поспешила в больницу. Там врачи сразу опознали аллергию, подключили женщину к капельнице и стали лечить её стероидами. У Лизы никогда и ни на что подобных реакций не было, поэтому она волновалась, как этот случай скажется на её здоровье.

Эти фото не самые приятные, но люди должны знать, что с ними может случиться. У меня было ощущение, будто я горю заживо Лиза Сантьяго-Григгс

Только потом, когда женщину выпустили из больницы, она поискала в Интернете ответ. Как оказалось, аллергия на пропиленгликоль нередка, но об этом при покупке вейпа не предупреждают. В магазине Лизе продали целый флакон с жидкостью, пробники там не предусмотрены. И женщина требует, чтобы этот подход изменили.

В салонах красоты всегда проверяют реакцию клиента на краску, и на любой косметике всегда стоит примечание, что возможна аллергия. В жидкости для вейпа много различных химических веществ, которые могут вызвать нежелательный отклик организма. Поэтому Лиза и хочет, чтобы люди повнимательнее относились к такого рода вещам.