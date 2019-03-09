13 симптомов, которые нельзя игнорировать ни в коем случае. Запишитесь к врачу

Боль в груди, которая распространяется на руку или челюсть, довольно часто является симптомом сердечного приступа
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Если один глаз без причины покраснел и стал болеть, речь может идти об острой закрытоугольной глаукоме, которая чревата слепотой
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Внезапная и очень сильная головная боль может свидетельствовать о кровоизлиянии в мозг
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Боль в мышцах ног или постоянные судороги — вероятный признак венозного тромбоза. Если тромб попадёт в лёгкие, жди беды
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Острые болезненные ощущения при глотании пищи — симптом рака пищевода или опасной для жизни формы язвы
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Хронический храп может указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний или увеличение размера миндалин
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Если у вас начались запоры и боли в животе, возможно, дело в непроходимости кишечника, которая может привести к его повреждению
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Ощущение слабости только с одной стороны тела или лица — верный признак инсульта
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Внезапное ухудшение зрения не обязательно связано с болезнями глаз. Следует исключить диабет и повышенное кровяное давление
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Если вы заметили, что ваша родинка или веснушка видоизменилась — срочно к врачу. Рак кожи — это не шутки
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То же самое относится и к женской груди. Если с ней что-то происходит, не стоит откладывать визит в больницу
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Кровь в моче — симптом серьёзных проблем с мочевым пузырём или почками. Речь может идти об инфекции или опухоли
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Быстрая и необъяснимая потеря веса сигнализирует о гормональном дисбалансе или онкологическом заболевании
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12 органов, без которых вы сможете прожить, даже если от них придётся избавиться
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