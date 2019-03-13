Парень 5 лет терпел мигрень, рвоту и глухоту, пока врачи не посмотрели в его ухо

В больницу Ковентри, Англия, как-то после особенно серьёзного припадка доставили 31-летнего мужчину с сильным воспалением и нарывом в голове. Как оказалось, во всём виновата ватная палочка, пишет Daily Mail.

Пациент, который предпочёл не называть своего имени, рассказал медикам, что ни припадки, ни головная боль, ни боль в левом ухе для него не редкость. Даже тот факт, что незадолго до госпитализации мужчине стало трудно вспоминать имена друзей, не вынудил его обратиться в больницу. Последней каплей для его близких стал припадок со рвотой, напугавший их не на шутку.

Врачи обнаружили у мужчины воспаление в левом ухе и прописали необходимые процедуры, но через некоторое время заметили, что они, к сожалению, имеют минимальный эффект. Дальнейшее обследование показало, что у пациента в ушном канале застряла часть ватной палочки, вызвавшая серьёзный нарыв.

Сколько она там находилась, мужчина ответить не смог, но глохнуть на это ухо он начал лет пять назад. Врачи достали ватную палочку — и через 10 недель пациент полностью выздоровел. Пользуясь случаем, медики ещё раз напомнили, что чистить уши ватными палочками и прочими подобными предметами опасно.