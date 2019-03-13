Парень 5 лет терпел мигрень, рвоту и глухоту, пока врачи не посмотрели в его ухо

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Парень 5 лет терпел мигрень, рвоту и глухоту, пока врачи не посмотрели в его ухо

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В больницу Ковентри, Англия, как-то после особенно серьёзного припадка доставили 31-летнего мужчину с сильным воспалением и нарывом в голове. Как оказалось, во всём виновата ватная палочка, пишет Daily Mail.

Пациент, который предпочёл не называть своего имени, рассказал медикам, что ни припадки, ни головная боль, ни боль в левом ухе для него не редкость. Даже тот факт, что незадолго до госпитализации мужчине стало трудно вспоминать имена друзей, не вынудил его обратиться в больницу. Последней каплей для его близких стал припадок со рвотой, напугавший их не на шутку.

<p>Гиф © к/ф &#34;Сонная лощина&#34;</p>

Врачи обнаружили у мужчины воспаление в левом ухе и прописали необходимые процедуры, но через некоторое время заметили, что они, к сожалению, имеют минимальный эффект. Дальнейшее обследование показало, что у пациента в ушном канале застряла часть ватной палочки, вызвавшая серьёзный нарыв.

<p>Гиф © к/ф &#34;Сонная лощина&#34;</p>

Сколько она там находилась, мужчина ответить не смог, но глохнуть на это ухо он начал лет пять назад. Врачи достали ватную палочку — и через 10 недель пациент полностью выздоровел. Пользуясь случаем, медики ещё раз напомнили, что чистить уши ватными палочками и прочими подобными предметами опасно.

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