Модель, чьё тело покрыто родинками, рассказала, как её жестоко унижали в детстве

Мир порой бывает очень жесток к людям, которые отличаются от большинства. Юлианна Юсеф из Варшавы, Польша, ощутила это на себе.

Вышло так, что девушка с украинскими корнями родилась с родинками по всему телу. Они покрывают большую часть её спины и живота и рассыпаны по рукам и ногам. И из-за этого Юлианне уже в детстве пришлось столкнуться с жестокостью и неприятием со стороны других. Над ней издевались, её оскорбляли, а родители запрещали своим детям дружить с девочкой.

Я была далматином, жирафом, коровой, я была грязной. Люди думали, что, если они заговорят со мной, мои родимые пятна перейдут на них. Я так устала прятаться и бояться Юлианна Юсеф

У Юлианны меланоцитарный невус. Это доброкачественные образования — родинки, или родимые пятна. Они встречаются у многих и, конечно, не заразны. Но это не мешало людям отпускать обидные комментарии в её адрес. Однажды, когда Юлианне было 15, она отправилась на пляж с подругой. И её ожидал такой приём, после которого остаток лета она провела дома.

Какая-то бабуля пришла ко мне со своими советами, как удалить мои "бородавки", официантки в кафе сказали мне недобрые слова. В то утро много чего случилось. И подруга сказала мне: "Боже мой, Джули! Гулять с тобой — всё равно что гулять с обезьяной" Юлианна Юсеф

Юлианне через многое пришлось пройти. Через сомнения, ненависть, страхи и неуверенность. И ей немалого стоило научиться постепенно принимать себя. Теперь 25-летняя девушка ведёт популярную страничку в "Инстаграме", где более 103 тыс. подписчиков, которые восхищаются ею. А её фото вскоре можно будет увидеть на лондонской выставке How Do You C Me Now, посвящённой людям с врождёнными меланоцитарными невусами, пишет The Sun.